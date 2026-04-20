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Convocado el concurso del cartel anunciador de la Feria de Puerto Real 2026

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Calles de la Feria de Puerto Real.
Calles de la Feria de Puerto Real.

El Ayuntamiento de Puerto Real ha convocado el concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria de Puerto Real 2026, invitando a la ciudadanía a participar en la difusión de uno de los eventos festivos más destacados del municipio.

Las personas interesadas podrán presentar una o varias obras originales e inéditas, que deberán hacer referencia a cualquier aspecto relacionado con la Feria de Puerto Real. Las propuestas se entregarán en las oficinas de la Unidad Administrativa de Cultura y Fiestas, en el Centro Administrativo Municipal, desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 12:00 horas del 30 de abril.

La técnica será de libre elección, si bien las obras deberán incluir la leyenda ‘Feria de Puerto Real 2026. Del 3 al 8 de junio’ y reservar un espacio para el escudo de la Villa, que será incorporado posteriormente por el Ayuntamiento. No se permitirá el uso de herramientas de apoyo basadas en inteligencia artificial durante el proceso creativo.

El certamen establece un premio en metálico de 295 euros para la obra ganadora, cuya imagen será la protagonista de la Feria 2026 y contará con la máxima difusión por parte del Ayuntamiento, así como la participación de su autor o autora en los principales actos festivos.

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Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web municipal.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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