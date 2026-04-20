Cornejo (PSOE) denuncia el “marketing de cartón piedra” del PP en el Hospital de Puerto Real

El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, ha visitado este lunes el Hospital de Puerto Real dentro de la ruta provincial de su partido para evaluar la situación de la sanidad pública. Durante la visita, ha alertado de una situación de “emergencia” en el centro hospitalario y ha acusado al Gobierno andaluz de agravar el deterioro del sistema sanitario.

Cornejo ha estado acompañado por los candidatos Ana Saray Sánchez y Quino Muñoz, el diputado provincial Ángel González y los concejales socialistas en Puerto Real Pedro Olmedo y Carmen Silva. En declaraciones a los medios, ha asegurado que el Hospital de Puerto Real refleja “el marketing del PP” frente a la realidad que, a su juicio, viven tanto los usuarios como los profesionales sanitarios.

El dirigente socialista ha puesto el foco en la situación de las infraestructuras sanitarias y ha criticado el estado de la anunciada nueva UCI del hospital. Según ha afirmado, el proyecto fue presentado hace más de un año por la Junta de Andalucía, pero actualmente permanece “paralizado y abandonado”. En este sentido, ha sostenido que el centro se encuentra “al límite” mientras continúan los problemas de saturación y falta de respuesta.

Durante su intervención, Cornejo ha vinculado esta situación con un modelo sanitario que, según el PSOE, favorece la privatización de servicios públicos. En esa línea, ha advertido de que el deterioro progresivo de la sanidad pública puede derivar en una mayor desigualdad entre quienes pueden costearse un seguro privado y quienes dependen exclusivamente del sistema público.

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Frente a ello, ha defendido las propuestas sanitarias de la candidatura socialista encabezada por María Jesús Montero para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Entre las medidas anunciadas figuran el compromiso de acabar con las listas de espera “por ley”, una inversión adicional de 3.000 millones de euros anuales para la sanidad pública andaluza y la incorporación de 18.000 profesionales sanitarios para reforzar las plantillas.

Cornejo también ha respondido a las declaraciones realizadas este mismo día por el consejero Antonio Sanz sobre la creación de “un nuevo hospital en Cádiz que sea referente en Atención Primaria”. El dirigente socialista ha rechazado ese anuncio y lo ha calificado de “fantasía electoralista”, al considerar que la Atención Primaria atraviesa una situación muy deteriorada en numerosos municipios, lo que contribuye al colapso de los hospitales.

Por su parte, el concejal socialista Pedro Olmedo ha agradecido la visita de la candidatura provincial del PSOE y ha subrayado que la situación sanitaria es una de las principales preocupaciones en Puerto Real. Según ha señalado, los problemas del Hospital de Puerto Real afectan de forma directa a numerosos vecinos del municipio y forman parte de las reivindicaciones prioritarias de su formación en la localidad.

La visita se enmarca en la precampaña de las elecciones andaluzas y en la estrategia del PSOE de Cádiz de centrar parte de su discurso en el estado de la sanidad pública, uno de los principales ejes de confrontación política con la Junta de Andalucía en esta cita electoral. En su mensaje final, Cornejo ha apelado a la movilización del electorado progresista de la provincia de Cádiz de cara a la jornada electoral del 17 de mayo.