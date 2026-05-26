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martes, 26 mayo, 2026
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La Hermandad de la Vera-Cruz celebrará su jornada de Preferia el próximo 30 de mayo

Junior Fernández
By Junior Fernández
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La Hermandad de la Vera-Cruz de Puerto Real ha anunciado la celebración de una nueva edición de su ya tradicional jornada de ‘Preferia’, una cita que servirá como antesala al ambiente festivo de la Feria 2026 y que tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo en la Plaza Pedro Álvarez Hidalgo.

Bajo el lema ‘De San Benito a la Preferia’, la corporación ha preparado una programación repleta de actividades para todos los públicos que comenzará a partir de las 12:30 horas.

Entre las propuestas previstas destacan actividades infantiles como ‘Pinta tu Feria’, pintacaras y tatuajes, además de actuaciones musicales, ambiente ferial, concurso de sevillanas, flashmob por sevillanas y el cierre final con DJ.

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La jornada contará además con la participación del coro ‘Nuevo Renacer’ y el grupo de baile del Centro de Participación Activa, así como con las actuaciones de Ana Torres y Ángel Santana y la presencia del grupo rociero ‘Mar Salá’.

Uno de los momentos destacados será la presentación de las Damas de la Feria 2026, dentro de un evento que busca seguir fomentando la convivencia y el ambiente festivo en los días previos a la Feria de Puerto Real.

La Hermandad de la Vera-Cruz, establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad, continúa así ampliando su calendario de actividades sociales y culturales en la localidad.

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