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El CEIP El Trocadero acoge el taller ‘Puerto Real Ciudad Refugio’

Redacción
By Redacción
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En estos días ha tenido lugar en el CEIP El Trocadero la celebración del taller ‘Puerto Real Ciudad Refugio’, una actividad de sensibilización dirigida al alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria.

El taller tiene como objetivo dar a conocer el programa de solicitantes de asilo y refugio, así como el trabajo que desarrollan las entidades que gestionan los centros existentes en la localidad. A través de una metodología participativa, el alumnado pudo reflexionar y conocer de forma cercana la realidad de las personas refugiadas.

La actividad fue impartida por personal del Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo, en colaboración con representantes de la plataforma Puerto Real Solidaria, en una apuesta por la educación en valores, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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