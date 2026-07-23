La XI Feria del Libro de Puerto Real reunirá a destacados autores y actividades culturales del 4 al 8 de agosto

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, han presentado la programación de la XI Feria del Libro de Puerto Real ‘Diego Guerrero’, que se celebrará del 4 al 8 de agosto en la plaza Almudena Grandes y el Centro Cultural Rosa Butler.

La cita literaria, que la regidora local ha calificado «como uno de los grandes eventos del verano en Puerto Real», reunirá durante cinco jornadas a reconocidos escritores, periodistas, ensayistas y creadores, junto a actividades infantiles, cuentacuentos, presentaciones editoriales, firmas de libros y propuestas musicales. Además, contará con la participación de siete casetas gestionadas por librerías, editoriales y colectivos culturales, ofreciendo al público un 10% de descuento especial en las compras realizadas durante la feria.

La inauguración tendrá lugar el martes 4 de agosto a las 20:00 h. con la presencia de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, quien presentará su novela ‘La mejor edad’ en un acto coordinado por el Ateneo Republicano de Puerto Real. La jornada continuará con la socióloga y politóloga Isabel Serrano Durán, autora del ensayo ‘Muros de silencio. Represión y resistencia: las mujeres en el franquismo’, y concluirá con el politólogo y comunicador Alán Barroso, que presentará ‘Civilización o barbarie. La batalla por el futuro de la humanidad’.

La programación de los días siguientes combinará literatura, ensayo, poesía y narrativa con propuestas para todos los públicos. Entre las actividades destacan el cuentacuentos musical de Almudena Fuentes, el espectáculo infantil ‘Cuentos al vuelo’ de Philippe Le Magnifique, la presentación de la obra colectiva solidaria ‘Fibroguerreras’, así como las intervenciones de autores como María Richarte Naranjo, Jonás Coronilla, Aroa Moreno Durán, David Fernández, Mamen Sánchez, Alicia Domínguez o Wayne Jamison y Liana Romero.

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Uno de los nombres más esperados será el del actor y humorista Alex O’Dogherty, que presentará el jueves 6 de agosto su obra Palabrerío ibérico. También participará Santiago Díaz, una de las referencias actuales de la novela negra española, quien dará a conocer su última publicación, ‘El amo’.

De cara al viernes está prevista la presencia de Custodio Pérez, uno de los autores más populares del género negro español actual, que presentará a las 21:45h. el superventas ‘Andalucía negra 2’.

La clausura de la feria, prevista para el sábado 8 de agosto a las 21:45 h., correrá a cargo del escritor y médico forense Miguel Lorente, que presentará el ensayo ‘Influenciables. Las redes y la nueva obediencia, una reflexión sobre la influencia de las redes sociales en el pensamiento crítico’.

Paralelamente, el Centro Cultural Rosa Butler acogerá la exposición ‘Pintaletras’, organizada por el colectivo artístico puertorrealeño La Máquina Creativa, que podrá visitarse diariamente desde el viernes 31 de julio hasta el viernes 14 de agosto, de 9:00 a 13:00 h. Durante la Feria del Libro, también podrá visitarse de 19:30 a 22.00 h.

La feria contará con la participación de Librería Pérgamo, Librería El Aprendiz, Librería Roleón, Ateneo Literario de Puerto Real, Editorial Cerbero, Rita’s Bookshop y El Jardín de Judith.

Además, las librerías Roleón y Rita’s Bookshop organizarán sesiones de firmas con autores como Ángel Osuna, Javi Castro, Rosario Tey, Raúl Sánchez Girón, Adrián Díaz, Merath Caiyo, David P. Yuste y Sebastián G. Sancho, ofreciendo al público la oportunidad de conocer personalmente a los escritores y adquirir ejemplares dedicados de sus obras.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en esta gran cita cultural y a disfrutar de una programación pensada para todos los públicos. En palabras de la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, «la Feria del Libro ha dado un importante salto de calidad con la participación de autores superventas y una oferta cultural amplia y diversa que abarca narrativa, humor, ensayo, literatura infantil, poesía, concienciación social, música y publicaciones literarias, configurando una programación atractiva para todas las edades y gustos lectores».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real