Aurora Salvador visita el vivero de empresas del CEEI Bahía de Cádiz

El nuevo vivero de empresas del CEEI Bahía de Cádiz, ubicado en el número 99 de la calle De la Plaza, ha completado ya la ocupación de sus ocho oficinas completamente equipadas, apenas unas semanas después de su apertura el pasado mes de octubre.

Este espacio, pensado para facilitar el acceso a emprendedores locales con precios de alquiler competitivos, ha tenido una excelente acogida, lo que demuestra el dinamismo y el interés por el emprendimiento en Puerto Real.

Durante una visita institucional, la alcaldesa Aurora Salvador, acompañada por el teniente de alcaldesa y vicepresidente del IMPRO, José A. Montilla, y la presidenta de la Fundación CEEI, Carmen Romero, destacó que la rápida ocupación de estas oficinas confirma que Puerto Real tiene talento, iniciativa y ganas de crecer. “Yo ya estoy pensando que hay que hacer más centros como este en Puerto Real, porque es el impulso que necesita sobre todo la gente joven, para emprender ese camino hacia su futuro tan necesario”.

La presidenta de CEEI Bahía de Cádiz destacaba la excelente ubicación del centro y el interés demostrado en tan corto plazo de tiempo por las diferentes empresas instaladas en el edificio.

PUBLICIDAD

El gerente de CEEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez, también presente en la visita, destacó que el reto es el de seguir creciendo no solo en Puerto Real sino en la Bahía y mostró las facilidades dadas por el Ayuntamiento de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real