Puerto Real acogerá la III Gala Benéfica «Ningún niñ@ sin juguete» el próximo 28 de noviembre

La asociación Sonrisas que mueven el mundo celebrará el próximo 28 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, su tercera gala benéfica «Ningún niñ@ sin juguete», un evento solidario que tendrá lugar en el Restaurante Raíces de Puerto Real.

La actividad ha sido presentada por Jesús Franco, presidente de la asociación, y la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz, quienes han destacado la importancia de esta iniciativa para que ningún niño o niña del municipio se quede sin regalo en unas fechas tan señaladas como son las navidades. Mediante esta iniciativa, que se coordina a través de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento, se atendieron el pasado año a cerca de medio centenar de familias puertorrealeñas sacando una sonrisa el día de Reyes a las niñas y niños que recibieron sus regalos: juguetes, ropa, mochilas, libros y chuches.

Durante la gala, que consistirá en una cena tipo cocktail con sorteo de regalos y música, tendrá lugar también la presentación del Cortejo Real de la Navidad 2025/2026 en la que los personajes de las pasadas navidades pasan el testigo a la nueva comitiva. Este acto se realiza en colaboración con la Asociación Reyes Magos de Puerto Real que preside Rafael Rosendo.

Las personas interesadas en asistir a la Gala pueden adquirir sus entradas a través de la web oficial.

Además, se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar sin asistir al evento. Las donaciones pueden realizarse al número de cuenta que aparece en cartel.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta noche solidaria, que combinará gastronomía, música y compromiso social, con el objetivo de llevar ilusión a los hogares más vulnerables de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real