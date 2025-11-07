19.6 C
Puerto Real
viernes, 7 noviembre, 2025
Gran acogida en la formación sobre Salud Comunitaria organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real

La formación básica en Salud Comunitaria celebrada el pasado miércoles 5 de noviembre en el Centro Cultural Rosa Butler ha contado con una amplia participación, tanto de personas solicitantes de asilo como de personas de los centros de acogida y población en general.

La iniciativa, impulsada por la concejalía de Solidaridad, Cooperación y Voluntariado en colaboración con los centros de salud de Puerto Real, tuvo como objetivo facilitar el acceso al sistema sanitario local y promover el bienestar colectivo a través de la salud comunitaria. Durante la sesión, profesionales sanitarios explicaron el funcionamiento del sistema, los servicios disponibles y la importancia de la prevención y el cuidado compartido.

La prevención de infecciones de transmisión sexual, prácticas que no resultan saludables y nociones básicas sobre inmunidad de enfermedades, fueron algunos de los temas tratados.

La concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz, agradeció la respuesta de la ciudadanía y la implicación de los profesionales sanitarios, “este es el primer paso para garantizar el bienestar de todas y todos. Quiero agradecer sinceramente la excelente acogida de esta convocatoria y, muy especialmente, la colaboración de los centros de salud, que han demostrado una vez más su compromiso con una atención cercana, inclusiva y solidaria”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

