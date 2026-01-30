15.1 C
Puerto Real
viernes, 30 enero, 2026
Aurora Salvador recibe a la patinadora Rosella García tras sus destacados logros en roller freestyle

Redacción
El Ayuntamiento de Puerto Real ha recibido esta semana a la joven patinadora Rosella García, vecina del municipio e integrante del Club Deportivo Mutegrab Roll, en un acto en el que la alcaldesa Aurora Salvador y la concejala de Deportes, Virginia Mena, quisieron felicitarla personalmente por su brillante trayectoria y los importantes éxitos que ha obtenido en la modalidad de roller freestyle.

Rosella, considerada una de las deportistas más prometedoras de Andalucía y del panorama nacional en su categoría, ha logrado en los dos últimos años resultados excepcionales en competiciones autonómicas y estatales. Entre sus méritos más recientes destacan el primer puesto en Park y Street en el Campeonato de España 2025 celebrado en Cádiz, así como varios oros en competiciones andaluzas en modalidades como Bowl y Street, además de un segundo puesto en el Campeonato de España 2025 celebrado en La Nucía.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que Rosella es «un ejemplo de constancia, superación y pasión por el deporte», subrayando la importancia de apoyar disciplinas emergentes como el roller freestyle, que conectan especialmente con la juventud y tienen un creciente impacto en la comunidad deportiva. Por su parte, la concejala de Deportes  puso en valor «el esfuerzo personal de Rosella y el trabajo del Club Deportivo Mutegrab Roll, que está situando a Puerto Real en el mapa del patinaje a nivel nacional».

A través de este acto se quiere reconocer públicamente la labor del propio club, fundado en 2025 y referente en la promoción del roller freestyle en la provincia. Su presidente, Miguel Ángel Pérez, ocupa además cargos relevantes en la estructura federativa, siendo vicepresidente del Comité Andaluz de Roller Freestyle y delegado nacional de esta modalidad en Andalucía, impulsando competiciones oficiales y el desarrollo del deporte en la comunidad.

Enhorabuena Rosella, símbolo del talento de nuestra juventud y resultado del esfuerzo bien dirigido.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

