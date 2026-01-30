La oferta de educación medioambiental acerca un taller sobre murciélagos a los escolares de Puerto Real

El alumnado de Infantil del CEIP Juan XXIII ha participado esta semana en un taller educativo sobre murciélagos impartido en el propio centro por la asociación Agaden-Ecologistas.

La iniciativa forma parte de la oferta educativa municipal del presente curso y tiene como objetivo acercar al alumnado la importancia de estos animales en el equilibrio del ecosistema.

Durante la actividad, los niños y niñas pudieron conocer de forma dinámica y adaptada a su edad las características de los murciélagos, su papel en el control de plagas y la necesidad de proteger sus hábitats. El taller combinó explicaciones, materiales audiovisuales y ejemplos prácticos que despertaron gran interés entre los participantes.

Desde Agaden-Ecologistas se ha puesto de manifiesto que «ha sido emocionante estar con niños y niñas de 3, 4 y 5 años quienes han disfrutado con los cuentos y se lo han pasado en grande pintando láminas de murciélagos, animales muy beneficios que ya cuentan con nuevos amigos y amigas en Puerto Real».

Antonio Gil, concejal de Educación Medioambiental, destacó el valor de este tipo de propuestas dentro de la oferta educativa: «Acercar la biodiversidad a los más pequeños es fundamental para que comprendan la importancia de cuidar y respetar nuestro entorno. Actividades como esta fomentan la sensibilidad ambiental desde edades muy tempranas», señaló.

El taller seguirá su recorrido la próxima semana por otros centros educativos llegando a 1º y 2º de EPO del Juan XXIII y a alumnos y alumnas del colegio del Río San Pedro.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real