Intervenidos más de 3,5 kilos de cocaína en Puerto Real en la Operación Pley

Agentes del Grupo Local de Estupefacientes de la Comisaría de El Puerto de Santa María–Puerto Real han desarticulado un importante punto de almacenamiento y distribución de cocaína que operaba en la Bahía de Cádiz, con especial incidencia en Puerto Real y municipios limítrofes.

La denominada Operación Pley se ha saldado con la intervención de 3 kilos y 569 gramos de cocaína, así como diverso material destinado a su manipulación y dosificación, y con el ingreso en prisión del principal investigado.

La investigación se inició meses atrás tras detectarse la posible implicación del detenido en actividades relacionadas con el tráfico de drogas en Puerto Real. A partir de entonces, los agentes desarrollaron labores de vigilancia y seguimiento que permitieron constatar comportamientos compatibles con la custodia y ocultación de sustancias estupefacientes.

El pasado 25 de enero de 2026, los investigadores procedieron a la detención del sospechoso cuando se dirigía a un trastero de su propiedad, presuntamente utilizado como punto de almacenamiento. En el interior del mismo se localizó más de un kilogramo de cocaína, preparado para su posterior distribución en el mercado ilícito.

PUBLICIDAD

Ante la relevancia de los hechos, se solicitó de forma urgente mandamiento judicial de entrada y registro en el domicilio del detenido, autorización concedida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto Real, en funciones de guardia. En el registro domiciliario se intervinieron 90 gramos adicionales de cocaína y una balanza de precisión, habitual en este tipo de actividades delictivas.

Lejos de darse por concluida la operación, los agentes continuaron con un atestado ampliatorio que abrió nuevas líneas de investigación. Estas condujeron hasta el centro de trabajo del detenido, un supermercado, donde disponía de una taquilla de uso personal. En su interior fueron hallados dos bloques de cocaína, ocultos entre enseres, con un peso total de 2 kilos y 317 gramos.

La operación concluye con la incautación total de 3,569 kilos de cocaína, evitando su distribución en Puerto Real y la Bahía de Cádiz y suponiendo un importante golpe al tráfico de drogas en una zona especialmente castigada por este tipo de delitos, según ha informado la Policía Nacional.

FUENTE: Policía Nacional