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miércoles, 1 julio, 2026
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La Plaza Alberti acogerá este viernes ‘Cuerpo escombro’, una danza que denuncia el impacto del consumo y la crisis climática

Redacción
By Redacción
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En-cara-amadas presentará este viernes 3 de julio en Puerto Real el espectáculo ‘Cuerpo escombro’ pieza de danza sobre el cambio climático, los residuos, la contaminación del mar y la saturación de nuestro propio consumo. La pieza reflexiona, desde el movimiento, sobre cómo convivimos con los restos de lo que desechamos.

Envueltas por un gran tejido construido a partir de decenas de retales de redes reutilizadas las intérpretes, Irene Ballesteros y Emma Núñez, danzan entre lo nuevo y lo desechado, entre la esperanza y la devastación. Cuerpo Escombro es un acto poético que busca dar visibilidad a la fragilidad del planeta y a nuestra responsabilidad compartida.

La obra, que el público podrá disfrutar con tan solo acercarse a la Plaza Alberti, pretende sensibilizar sobre el estado actual del medio ambiente a través de la danza, mostrar las posibilidades creativas de la reutilización de materiales que normalmente no se reciclan, despertar la conciencia sobre el impacto directo de nuestras acciones en el ecosistema y promover el respeto y el cuidado de las playas y el entorno marino.

Será en la Plaza Rafael Alberti, el viernes 3 de julio, a las 21:00 horas. El espectáculo llega a Puerto Real a través del programa Planeamos 2026 de  la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz,

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La concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, invita a la ciudadanía a disfrutar del trabajo de estas dos artistas, unidas desde la infancia por la danza, la formación y la creación artística, que busca trascender a través del gesto y la emoción.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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