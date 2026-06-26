Comienza la campaña de riego de los plantones reforestados en Las Canteras

El Ayuntamiento de Puerto Real ha iniciado hoy en el parque de Las Canteras la primera jornada de riego de los plantones reforestados, en una nueva fase de los trabajos de recuperación del espacio.

Las labores se desarrollan en el rodal 5 asignado al ayuntamiento, con la participación del servicio municipal de Jardinería y voluntariado de Ecologistas en Acción, Agaden, la asociación El Pulmón de la Bahía y el centro El Pinar de CEAR en Puerto Real.

La actuación consiste en realizar una escarda a cada plantón vivo y aplicar posteriormente una dotación de agua. Este riego se repetirá cada 15 días con el objetivo de mantener la humedad del suelo y favorecer la supervivencia de los pinos ante el estrés hídrico del verano. La campaña se prolongará hasta principios de la estación estival.

Fito Mendi, de Ecologistas en Acción, ha explicado que, además del riego, se está llevando a cabo el marcaje con pintura roja de los plantones atendidos para evaluar el índice de marras. «Este seguimiento permitirá identificar cuántos ejemplares requieren la incorporación de una cobertura de astillas que reduzca la evapotranspiración y conserve la humedad aportada», ha señalado.

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Por su parte, Thais Pigeault, técnica de integración social de CEAR en Puerto Real, ha destacado la implicación del voluntariado de personas refugiadas y su vínculo con el proyecto de repoblación de Las Canteras.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real