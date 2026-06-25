Barroso arrasaría en las urnas: el ex alcalde de Puerto Real lograría 9 concejales si regresara a la política

— Encuesta Social Data, junio de 2026
El regreso de José Antonio Barroso a la primera línea política de Puerto Real dejaría sin respuesta a sus rivales. A esa conclusión apunta el estudio demoscópico encargado a Social Data y adelantado por Viva Cádiz: si el ex regidor, ausente de la política activa desde 2011, decidiera concurrir como candidato independiente, se alzaría con 9 de los 21 escaños del Pleno municipal, más del doble que cualquier otra fuerza.
Con el 34,1% del voto estimado, Barroso quedaría a sólo dos concejales de la mayoría absoluta. Tras él, IU, Adelante Andalucía y el PSOE empatan a 3 escaños cada uno, mientras AxSí se desplomaría de 4 representantes a uno solo. PP y Vox mantendrían su único edil respectivamente.
Ocho de cada diez vecinos le conocen, y más de la mitad le ven con buenos ojos
El sondeo dibuja a un político con un nivel de reconocimiento inusual para alguien que lleva más de una década fuera del cargo. El 54% de los encuestados declara tener una opinión favorable sobre él, mientras que apenas uno de cada cinco le atribuye una imagen negativa. La nota que le otorgan sus convecinos alcanza el 7,17 sobre 10, una cifra que ninguno de los actuales responsables municipales se acerca siquiera a rozar.
¿Qué valoran de él? Principalmente tres cosas: que se le percibe como una persona cercana (24,7%), que se le reconoce capacidad de gestión (12,6%) y que una parte significativa de la población considera que el municipio estaba mejor cuando él gobernaba (12,5%). Esa combinación explica que más de la mitad de los puertorrealeños —el 56,4%— crea que defendería bien los intereses del pueblo, que casi uno de cada dos (48,5%) le anime directamente a presentarse, y que el 52,3% no descarte darle su voto.
positiva
negativa
/ NS·NC
El gobierno local, suspenso
El reverso de esa nostalgia es la valoración que recibe el actual equipo de gobierno, conformado por IU y Adelante Andalucía. La alcaldesa Aurora Salvador no llega al aprobado: su nota se queda en el 4,89. El concejal Antonio José Gil, de Adelante, apenas le supera con un 4,9 que tampoco alcanza el cinco. Cuando se pregunta a quién elegirían como alcalde o alcaldesa, el contraste es abrumador: el 42,3% señala a Barroso, frente al 16,6% que opta por Salvador y el residual 4,47% que escoge a Gil.
La percepción sobre la marcha del municipio refuerza ese diagnóstico. Más de un tercio de los encuestados —el 37,4%— califica la gestión de negativa, y seis de cada diez aprecian que Puerto Real se ha estancado o ha ido a peor durante esta legislatura.
El resto de la oposición, sin músculo para aprovechar el desgaste
La debilidad del ejecutivo local no beneficia por igual a todos los partidos de la oposición. El PSOE de Elena Amaya perdería dos de sus cinco concejales actuales, lo que revela que el electorado socialista tampoco encuentra en ella la alternativa que busca. Más severo aún sería el correctivo a AxSí: de cuatro representantes pasaría a uno, un batacazo que ilustra cómo un eventual regreso de Barroso aspiraría el voto de todo el espacio de la izquierda municipalista.
Mientras tanto, el deterioro de los servicios públicos sigue siendo la queja más extendida entre los vecinos. Las instalaciones deportivas encabezan la lista de lo que más ha empeorado a ojos de la ciudadanía (66,8%), seguidas de la seguridad (56,1%), el estado del acerado y las plazas (54,5%), el urbanismo y la vivienda (52,7%), el asfaltado (49,9%) y la oferta cultural y de ocio (43,5%). Un panorama de insatisfacción acumulada que, según el sondeo, tiene nombre propio como posible solución: el del hombre que gobernó Puerto Real durante veintiocho años y que aún no ha dicho si volverá.
Metodología: Entrevistas con cuestionario estructurado.
Muestra: 400 entrevistas distribuidas por cuotas de sexo y edad (mayores de 18 años): 17,7% a fijos, 52,1% a móviles y 30,3% presenciales.
Ámbito: Municipio de Puerto Real (Cádiz).
Error muestral: ±4,87% para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas, P=Q, muestreo aleatorio simple).
Diseño muestral: Muestreo estratificado con afijación proporcional al tamaño del estrato.
Trabajo de campo: 8 al 12 de junio de 2026.