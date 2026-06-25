Barroso arrasaría en las urnas: el ex alcalde de Puerto Real lograría 9 concejales si regresara a la política

9 concejales proyectados sobre 21 totales 34,1% intención de voto resultado estimado 7,17 valoración ciudadana sobre 10 puntos 42,3% preferencia como alcalde primera opción

«El 56,4% de los puertorrealeños cree que Barroso representaría y defendería bien los intereses de la localidad.»

— Encuesta Social Data, junio de 2026

El regreso de José Antonio Barroso a la primera línea política de Puerto Real dejaría sin respuesta a sus rivales. A esa conclusión apunta el estudio demoscópico encargado a Social Data y adelantado por Viva Cádiz: si el ex regidor, ausente de la política activa desde 2011, decidiera concurrir como candidato independiente, se alzaría con 9 de los 21 escaños del Pleno municipal, más del doble que cualquier otra fuerza. Con el 34,1% del voto estimado, Barroso quedaría a sólo dos concejales de la mayoría absoluta. Tras él, IU, Adelante Andalucía y el PSOE empatan a 3 escaños cada uno, mientras AxSí se desplomaría de 4 representantes a uno solo. PP y Vox mantendrían su único edil respectivamente.

Concejales proyectados por fuerza política Estimación basada en intención de voto directa · Total: 21 escaños · *Barroso concurriría sin adscripción a partido · Fuente: Social Data, junio 2026

Ocho de cada diez vecinos le conocen, y más de la mitad le ven con buenos ojos El sondeo dibuja a un político con un nivel de reconocimiento inusual para alguien que lleva más de una década fuera del cargo. El 54% de los encuestados declara tener una opinión favorable sobre él, mientras que apenas uno de cada cinco le atribuye una imagen negativa. La nota que le otorgan sus convecinos alcanza el 7,17 sobre 10, una cifra que ninguno de los actuales responsables municipales se acerca siquiera a rozar. PUBLICIDAD ¿Qué valoran de él? Principalmente tres cosas: que se le percibe como una persona cercana (24,7%), que se le reconoce capacidad de gestión (12,6%) y que una parte significativa de la población considera que el municipio estaba mejor cuando él gobernaba (12,5%). Esa combinación explica que más de la mitad de los puertorrealeños —el 56,4%— crea que defendería bien los intereses del pueblo, que casi uno de cada dos (48,5%) le anime directamente a presentarse, y que el 52,3% no descarte darle su voto.

Imagen de Barroso entre los puertorrealeños Lo conocen bien 8 de cada 10 encuestados · Fuente: Social Data, junio 2026 54% Imagen

positiva 19,9% Imagen

negativa 26,1% Indiferente

/ NS·NC

El gobierno local, suspenso El reverso de esa nostalgia es la valoración que recibe el actual equipo de gobierno, conformado por IU y Adelante Andalucía. La alcaldesa Aurora Salvador no llega al aprobado: su nota se queda en el 4,89. El concejal Antonio José Gil, de Adelante, apenas le supera con un 4,9 que tampoco alcanza el cinco. Cuando se pregunta a quién elegirían como alcalde o alcaldesa, el contraste es abrumador: el 42,3% señala a Barroso, frente al 16,6% que opta por Salvador y el residual 4,47% que escoge a Gil. La percepción sobre la marcha del municipio refuerza ese diagnóstico. Más de un tercio de los encuestados —el 37,4%— califica la gestión de negativa, y seis de cada diez aprecian que Puerto Real se ha estancado o ha ido a peor durante esta legislatura.

Valoración ciudadana de los líderes políticos locales Nota media sobre 10 · La línea discontinua marca el aprobado (5,0) · Fuente: Social Data, junio 2026

¿A quién preferiría usted como alcalde/a de Puerto Real? Porcentaje de encuestados que eligiría a cada candidato · Fuente: Social Data, junio 2026

El resto de la oposición, sin músculo para aprovechar el desgaste La debilidad del ejecutivo local no beneficia por igual a todos los partidos de la oposición. El PSOE de Elena Amaya perdería dos de sus cinco concejales actuales, lo que revela que el electorado socialista tampoco encuentra en ella la alternativa que busca. Más severo aún sería el correctivo a AxSí: de cuatro representantes pasaría a uno, un batacazo que ilustra cómo un eventual regreso de Barroso aspiraría el voto de todo el espacio de la izquierda municipalista. Mientras tanto, el deterioro de los servicios públicos sigue siendo la queja más extendida entre los vecinos. Las instalaciones deportivas encabezan la lista de lo que más ha empeorado a ojos de la ciudadanía (66,8%), seguidas de la seguridad (56,1%), el estado del acerado y las plazas (54,5%), el urbanismo y la vivienda (52,7%), el asfaltado (49,9%) y la oferta cultural y de ocio (43,5%). Un panorama de insatisfacción acumulada que, según el sondeo, tiene nombre propio como posible solución: el del hombre que gobernó Puerto Real durante veintiocho años y que aún no ha dicho si volverá.

Áreas municipales percibidas como deterioradas % de encuestados que indica que cada servicio ha empeorado en el mandato actual · Fuente: Social Data, junio 2026