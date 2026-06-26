Inaugurado el Jardín de las Silenciadas: un espacio de memoria, justicia y dignidad

Puerto Real ha dado un paso significativo en la recuperación de su memoria histórica con la inauguración del Jardín de las Silenciadas, un nuevo espacio público cargado de simbolismo que rinde homenaje a la historia y la dignidad de las mujeres represaliadas tras el golpe de Estado contra la II República.

El acto, celebrado en la tarde del jueves en la Plaza de Blas Infante, junto a las oficinas de Correos, puso el broche final a las II Jornadas de Memoria Democrática. La inauguración estuvo presidida por la alcaldesa, Aurora Salvador, acompañada por el concejal de Memoria Democrática, Antonio Gil, y la concejala de Feminismos, Lorena Díaz, además de representantes institucionales, colectivos locales y numerosos vecinos y vecinas que quisieron acompañar este significativo momento.

El nuevo espacio permanecerá abierto en horario de mañana, coincidiendo con el horario de las oficinas de Correos, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, facilitando el acceso a la ciudadanía.

El Jardín de las Silenciadas se ubica en un enclave con siglos de historia. Ya en el siglo XVI, este espacio —entonces Plaza del Cabildo— albergaba la Casa Consistorial y la cárcel. Con el paso del tiempo, acogió distintos usos como juzgado, escuela o academia de música, hasta su cesión en los años 70 a Correos. Hoy, este entorno se transforma en un espacio de memoria viva, reflexión y encuentro, donde el pasado se resignifica para construir una sociedad más justa y consciente.

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El jardín rinde homenaje a 19 mujeres de Puerto Real que sufrieron la represión franquista, muchas de ellas perseguidas por su compromiso, por su pertenencia al sindicato del servicio doméstico o por desafiar los roles tradicionales de la época. Estas mujeres padecieron cárcel, humillaciones, violencia, expolio de bienes y persecución, en un contexto que buscaba destruir su dignidad e invisibilizar su papel en la sociedad. En muchos casos, sus historias fueron silenciadas durante décadas. Hoy, este espacio recupera sus nombres y sus vidas, incorporándolas al patrimonio social y colectivo del municipio.

El Jardín de las Silenciadas nace como un espacio interactivo y divulgativo. Cada una de las 19 mujeres homenajeadas cuenta con un código QR, mediante el cual se puede acceder a su historia en la web municipal, dentro del apartado Historias de Dignidad del Archivo Municipal. Este enfoque convierte el jardín en un lugar dinámico, que invita a la ciudadanía a conocer, reflexionar y mantener viva la memoria. Un espacio que, además, no deja indiferente a nadie en su visita, por la carga emocional, simbólica y humana que transmite.

La iniciativa ha sido posible gracias a la recuperación de un espacio sin uso definido, mediante un proyecto desarrollado con recursos propios, criterios de economía circular y sostenibilidad, e implicando a distintas áreas municipales.

El acto inaugural incluyó además la actuación musical de Claudia Pizarro y Zefe Joguz, así como la presentación de un mural del colectivo local La Máquina Creativa, que refuerza el valor simbólico y artístico del espacio.

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado un agradecimiento institucional a todas las personas, colectivos y entidades que han hecho posible este proyecto, destacando especialmente la colaboración del Foro de Memoria Democrática, así como el trabajo del personal municipal y de quienes han contribuido a la recuperación de este enclave y a la organización de las jornadas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real