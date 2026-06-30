450 corredores participan en ‘La Carrera de Pepe’, la XVII edición del Memorial José Martínez Alonso

La XVII Carrera Popular Memorial José Martínez Alonso, conocida popularmente como ‘La Carrera de Pepe’, reunió este domingo a 450 corredores y corredoras en las calles de Puerto Real, consolidando una de las citas deportivas más arraigadas del calendario local.

La prueba, organizada por el Servicio Municipal de Deportes, discurrió por el Paseo Marítimo y el casco urbano, con participación de atletas de todas las edades y categorías.

La jornada arrancó a las 10:00 horas con la prueba reina, en la que tomaron la salida alrededor de 350 atletas en la categoría absoluta, tanto masculina como femenina. Sobre las 11:15 horas comenzaron las categorías de base, que concluyeron con la carrera de Pitufos, Pitufas y Pañales —destinada a menores de entre 2 y 8 años—, en la que participaron cerca de 40 pequeños corredores. Las entregas de trofeos se prolongaron hasta aproximadamente las 13:30 horas.

La prueba contó con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, el Club Atletismo Puerto Real, el Club Deportivo Maratón Puerto Real, el Club Triatlón Puerto Real, el Club de Tenis de Puerto Real, Protección Civil y el Grupo Energético de Puerto Real (GEN). Diferentes áreas del ayuntamiento —Policía Local, Infraestructuras, Medio Ambiente, Cultura y Fiestas— participaron en la organización y el dispositivo de seguridad.

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Como en la edición anterior, hombres y mujeres compitieron en la misma carrera y recogieron sus premios en una entrega conjunta. La jornada cerró con la entrega de trofeos, en la que participaron representantes de las entidades colaboradoras junto al segundo teniente de alcaldesa, José Antonio Montilla.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real / FOTOGRAFÍA: GUTIX.ES