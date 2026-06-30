Puerto Real pondrá el broche final al Orgullo 2026 con el desfile de la diversidad y una gran fiesta en la Plaza Alberti

Puerto Real culminará este sábado 4 de julio la programación del Orgullo 2026, que se ha venido desarrollando desde el pasado 15 de junio con una amplia oferta de actividades culturales, gastronómicas, formativas y de ocio.

El acto central de la jornada será el Desfile de la Diversidad, que dará comienzo a las 20:30 horas con salida desde el parque de El Porvenir. El recorrido transitará por las calles Sagasta, Barragán, San Fernando, San José y Ancha, hasta llegar a la plaza Rafael Alberti, donde continuará la celebración con la gran fiesta del Orgullo.

El desfile contará con carrozas, regalos, música y la colaboración de la batucada ‘Batupuerto’, aportando ritmo y ambiente festivo a una jornada que aspira a reunir a la ciudadanía en torno a los valores de diversidad e inclusión. Ya en la plaza Rafael Alberti tendrá lugar el pregón, a cargo de la asociación ‘Jerelesgay’, que conmemora su 25 aniversario, seguido de las actuaciones de la drag jerezana ‘Jota Carajota’, el grupo de versiones ‘Comerranas’ y DJ Nazaret Sánchez, en un cierre festivo para el Orgullo puertorrealeño.

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La concejala de Feminismos y LGTBI, Lorena Díaz, ha señalado que «no solo es una fiesta, se trata de reivindicar la igualdad real y de dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual y de género , porque nuestro municipio no va a dar ningún paso atrás en los derechos ya con seguidos y por eso, estaremos ahí un año tras otro. Puerto Real es un pueblo solidario y hay que gritar a los cuatro vientos que aquí podemos ser libres para ser quienes somos y de amar a quien queramos amar, el 4 de julio lo vamos a demostrar».

La fiesta del Orgullo es un espacio de visibilidad, respeto y reivindicación, pero también de celebración compartida, de ahí la importancia de salir a la calle, participar y seguir construyendo un municipio diverso e inclusivo.

El presidente de la asociación Amare LGTBI+, José Manuel Acosta, animaba a todas las personas, sean de Puerto Real o de localidades vecinas, a sumarse al desfile con pancartas, lemas, banderas y todo lo que sea a favor de la diversidad, la igualdad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real