Google Marcar como fuente preferida
39 C
Puerto Real
miércoles, 1 julio, 2026
spot_img
InicioLocal

Puerto Real pondrá el broche final al Orgullo 2026 con el desfile de la diversidad y una gran fiesta en la Plaza Alberti

Redacción
By Redacción
0
95

Puerto Real culminará este sábado 4 de julio la programación del Orgullo 2026, que se ha venido desarrollando desde el pasado 15 de junio con una amplia oferta de actividades culturales, gastronómicas, formativas y de ocio.

El acto central de la jornada será el Desfile de la Diversidad, que dará comienzo a las 20:30 horas con salida desde el parque de El Porvenir. El recorrido transitará por las calles Sagasta, Barragán, San Fernando, San José y Ancha, hasta llegar a la plaza Rafael Alberti, donde continuará la celebración con la gran fiesta del Orgullo.

El desfile contará con carrozas, regalos, música y la colaboración de la batucada ‘Batupuerto’, aportando ritmo y ambiente festivo a una jornada que aspira a reunir a la ciudadanía en torno a los valores de diversidad e inclusión. Ya en la plaza Rafael Alberti tendrá lugar el pregón, a cargo de la asociación ‘Jerelesgay’, que conmemora su 25 aniversario, seguido de las actuaciones de la drag jerezana ‘Jota Carajota’, el grupo de versiones ‘Comerranas’ y DJ Nazaret Sánchez, en un cierre festivo para el Orgullo puertorrealeño.

PUBLICIDAD

La concejala de Feminismos y LGTBI, Lorena Díaz, ha señalado que «no solo es una fiesta, se trata de reivindicar la igualdad real y de dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual y de género , porque nuestro municipio no va a dar ningún paso atrás en los derechos ya con seguidos y por eso, estaremos ahí un año tras otro. Puerto Real es un pueblo solidario y hay que gritar a los cuatro vientos que aquí podemos ser libres para ser quienes somos y de amar a quien queramos amar, el 4 de julio lo vamos a demostrar».

La fiesta del Orgullo es un espacio de visibilidad, respeto y reivindicación, pero también de celebración compartida, de ahí la importancia de salir a la calle, participar y seguir construyendo un municipio diverso e inclusivo.

El presidente de la asociación Amare LGTBI+, José Manuel Acosta, animaba a todas las personas, sean de Puerto Real o de localidades vecinas, a sumarse al desfile con pancartas, lemas, banderas y todo lo que sea a favor de la diversidad, la igualdad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
450 corredores participan en ‘La Carrera de Pepe’, la XVII edición del Memorial José Martínez Alonso
Artículo siguiente
El Cine Republicano regresa los miércoles de julio a Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.