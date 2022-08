Vicente Fernández critica la gestión de las nuevas tecnologías por parte del Ayuntamiento de Puerto Real

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha querido realizar varias preguntas a Manuel Izco, delegado municipal de Turismo, ante la presentación de la remodelación de la página web de la delegación, “tras el proceso de modernización y mejora gracias a una subvención de la Junta de Andalucía del plan MUNITIC, de 26.000 euros”.

Fernández, además de felicitar por la pagina web, ha señalado que “le gustaría que se conociera por la ciudadanía, por transparencia, la razón de presentar esta web entrado ya el mes de agosto y no antes que comenzara el verano; ¿Era la fecha más apropiada con la llegada de la temporada más alta del turismo? ¿Cuánto ha costado la página web? ¿Qué otros elementos se van a destinar con esta subvención?“.

El presidente del PP Puerto Real lamenta que “esta web es la excepción, dado que la página oficial del Ayuntamiento sigue casi con una manivela, lo cual deja a las claras la importancia dada por nuestra señora alcaldesa a las nuevas tecnologías municipales. Por ello, invito a los vecinos y vecinas a mirar la página web municipal: algunos se reirán, otros se indignarán profundamente. He tenido la curiosidad de visitarla y me he deprimido, está abandonada. Una muestra clara de la desidia municipal”.

“En un tema tan importante como es el empleo, en referencia al apartado Oferta Pública de Empleo, nos encontramos simplemente con que No existe información en este apartado. En la referencia Mesa Local por el Empleo de Puerto Real se remite exclusivamente, con fecha 24/08/2017, a la entrada en vigor del Reglamento de Funcionamiento Interno del mismo. Demostración de la importancia que se le da al empleo en la web. Gracias alcaldesa”.

“Se puede seguir, y te encontrarás en la sección del Plan Local de Acción en Salud que está realizado por la Señora María del Dulce Nombre Merello Arvilla Tte. Alcalde Delegada de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Transición y Energía. Es decir, de la anterior legislatura, exactamente efectuado en el año 2017″.

Fernández prosigue: “Si pinchas en Ciudades Amigas de la Infancia, verás la memoria de 2012 a 2016. Si miras en Participación Ciudadana te encuentras presupuestos participativos desde el 2006 al 2009, calendario de 2018 al 2019 y las Farmacias de Guardia en inglés: No documents found“.

“En la denominada Oferta Educativa Municipal, se señala en activo, hasta el 21 de junio de 2013. Casi hace 10 años. En la Campaña del Juguete No Sexista y No Violento también aparece año 2013. Según esta página web tenemos un Plan Municipal de Paz, Solidaridad y Cooperación al Desarrollo –La solidaridad es la ternura de los pueblos 2008-, acompañado por Memoria del 2009. En Deportes podemos encontrar, en Actividades y Cursos, referencias de los años 2017, 2018 y 2019, y hay suerte, una actividad del 2022, XXXIII Cross de San Sebastián (30/04/2022)”.

“En Cultura, en los apartados de Programación y Actividades en el Taller municipal de Teatro y Animación a la Lectura la información es clara y concisa: Esta información no está disponible en estos momentos“.

“Es una vergüenza. La señora Elena Amaya, tan aficionada a las redes sociales, se ha olvidado y no ha visto nunca esta web. Se puede decir que en estos tres años le ha importado un bledo. ¿Quién es el responsable de la misma? ¿No existe? Esta página está tan obsoleta que nadie se ha dedicado a eliminar lo antiguo, es más una hemeroteca que una web municipal”.

“Incluso si llega a las profundidades de la página web se encontrará las fechas de los impuestos de 2018 y alguna de 2019. Pregunto, ¿leyó algún concejal del equipo de gobierno esta página? No les importa nada: lo poco atractiva que es, lo arcaica que aparece, la desinformación que supone para los ciudadanos… pues el que entra alguna vez no creo que entre muchas veces más”, finaliza Fernández.

FUENTE: PP Puerto Real

