V. Fernández (PP): “La falta de transparencia de Amaya es total”

El pago de la deuda por parte del Ayuntamiento de Puerto Real a la Zona Franca -vía GEN- de una deuda que data del 2007 está siendo motivo de críticas por parte de la oposición en la ciudad. Al Vicente Fernández, candidato del PP a la alcaldía de Puerto Real, ha sido uno de los primeros en saltar a la palestra para realizarse varias cuestiones ante la operación.

“Ante esto me surge diversas preguntas, la primera: si parece que en este convenio, se le vendían unos derechos a la Zona Franca, si se realizaba un proyecto urbanístico, que por desgracia no se ha podido realizar, por diversas razones, entre ellas la gran crisis urbanística-financiera que ocurrió aquellos años. En ese convenio, ¿no había un implícito un riesgo para ambas partes?, si no se ejecutaba el proyecto urbanístico”, señala Fernández.

“Otras preguntas importantes, ¿Es casualidad que se firme esto al punto y final de esta legislatura?, ¿podría explicarse en que concepto es la deuda si todavía no se ha ejecutado el proyecto del convenio?, ¿tenía o cuando era la fecha de su cumplimiento?, ¿qué gana las arcas municipales con esto o quién gana es Zona Franca?, ¿era exigible ahora esta deuda o era computable como deuda municipal?, ¿en el convenio queda todo reflejado expresamente?, ¿los 7 inmuebles, que se cambian por esos derechos, qué valoración se le ha dado individualmente?, ¿cuál es el valor de mercado que tienen en la actualidad cada uno de ellos?”, se cuestiona.

“La falta de claridad, de transparencia total, aunque se alardea de ella, nos lleva a hacernos estas preguntas cuando se hace de esta forma en el punto final de la legislatura. ¿No se pudo hacer a principio de la legislatura?. Desde luego, dentro de las primeras cosas que hagamos en el ayuntamiento, será ver el expediente completo, desde el convenio del 2007, para ver si se ha cumplido o no el mismo, en todo sus extremos. El pago de 3.5 millones de euros, lo que supone al realizarse con patrimonio municipal una disminución importante del mismo, es un asunto importante. Si había necesidad de bajar la deuda vendiendo patrimonio, ¿por qué no se sacó en pública subasta libre al mejor postor?, no había otras deudas, si esta existía, que económicamente era más prioritario haberlas abonado?”, añade.

“Por supuesto, si analizado todo documentalmente, se verifica alguna anormalidad, no dudaremos en acudir a instancias judiciales, para ver las responsabilidades de todos ellos, si ellas existen”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real