V. Fernández: “¿Está de acuerdo Amaya con eliminar el delito de sedición?

Vicente Fernández, Presidente del PP en Puerto Real, ha querido lanzar una pregunta a la Alcaldesa de la localidad, Elena Amaya, acerca “del trueque que ha realizado esta semana su jefe, el Presidente Pedro Sánchez, con Esquerra Republicana de Catalunya, eliminando el delito de sedición a cambio que en el Congreso de los Diputados de España ese partido independentista lo siga apoyando el resto de legislatura con sus votos”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“La consecuencia pueden ser diversas, desde la vuelta a España libres de los huidos de la justicia española, que algunos de los que quedan por juzgar no lleguen ni siquiera a la sala de justicia, que otros puedan ya presentarse a las elecciones (como el Señor Junqueras), etc.”, indica Fernández.

El Presidente de los Populares en la Villa considera “este tema que es tan importante para España, requiero que se sepa las posturas de la principal cargo público de Puerto Real y del PSOE sobre este tema. No vale callarse y pasar de puntilla, como si nada hubiera pasado. En estos temas hay que decir lo que se piensa. Así, los socialistas señores Page y Lamban, presidentes respectivamente de Castilla La Mancha y de Aragón, han expresado su opinión no favorable a esa decisión. Eso se llama tener ética y moral política democrática, Si usted calla, entenderemos que usted apoya quitar el delito de sedición para meterla como delito de orden público. Un mal refrito jurídico y la que calla otorga”.

El líder popular en la Villa explica que “el derecho penal, es el derecho de la fuerza del Estado de Derecho. Los romanos decían que el derecho penal era la última ratio legis, la última razón de la ley. Es el último instrumento para defender el Estado de Derecho, coactivamente, cuando no se quiere cumplir voluntariamente por los ciudadanos. Esto lo hace tan importante. Su reforma no puede ser un parcheo por meras conveniencias políticas, sino que deben de suponer un proceso largo que deben de empezar técnicos penalistas (catedráticos, abogados y fiscales), seguir por las opiniones de otros peritos implicados en este tema (sociólogos, criminalistas, forenses, etc.) acabando con las opiniones de los políticos que deben aprobarla. Lo contrario es tener un Código Penal, desequilibrado Así, meter un delito de sucesión con calzador en delito de orden público, como ya está mostrando declaraciones de catedráticos y otros expertos penalistas, es rizar el rizo y puede ser un problema para los magistrados, quienes tendrán que aplicarlo. Vulgarmente, está en el mismo paquete sedición que cruzar un container que puede ser por una huelga o manifestación justa y hasta legal, cuando alguno se sobrepase. No son los mismos principios jurídicos los que se defienden”.

“Hace falta tiempo para estas reformas, pues este proceso es largo, debiendo escuchar a todas las partes implicadas. Mi crítica, es que en España se parchea mucho, pero con criterios políticos electorales, pensando más en el partido o en seguir mandado un caudillo, que en la muy necesaria estrategia del estado, para actuar en los casos extremos. Ante esto, me indigna que hay otros temas paralelos, como son el sistema penitenciario, no preocupa, ¿dónde está la rehabilitación que dice la Constitución?. Ahora mismo trabajan más las Pastorales Penitenciaria de las Iglesias Católicas y Evangélicas, además de alguna ONGs que el sistema penitenciario en poner medios para la rehabilitación”.

“Las hemerotecas no engañan, pero si deja a la luz pública las mentiras. Pedro Sánchez, antes de las elecciones generales, ¿qué dijo sobre la sedición?, curiosamente lo contrario de lo que ahora hace y defiende. Como me decían de niño, la mentira tiene las patas muy cortas. Al Presidente, no le importa, todo por conseguir su fin, permanecer en la Moncloa”, concretó.

“Las normas hay que realizarlas para supuestos generales, no para casos concretos como este. Podríamos decir que para que el Señor Puigdemon pueda volver libremente a tomarse una cerveza y pasear su perro por la Vía Layetana de Barcelona, Así olvidado todo, ellos contentos con conseguir todo lo que exigen y el Presidente en la Moncloa. Humildemente, entiendo que esto es un fraude al Estado de Derecho. El Gobierno tiene el Derecho de Indulto, no tiene que argumentarlo excesivamente, con decir por necesidad de la sociedad en Catalunya, lo tendría solucionado, pero tiene que liarla. El Presidente Pedro Sánchez, pasa del Estado de Derecho que nos dimos en 1978 con la Constitución. Señora, el pueblo quiere escucharla ya, si no será colaboradora por omisión de ese desaire a la democracia española. Entonces se lo recordaremos continuamente”, finalizó.

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD