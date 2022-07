Unanimidad contra los graneles y para estudiar las distintas formas de gestión del servicio de ayuda a domicilio

La sesión plenaria extraordinaria celebrada de este jueves en el Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado por unanimidad los dos puntos del orden día previstos.

Por un lado, una propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa a la tramitación del expediente administrativo para la determinación de la forma de gestión del servicio de ayuda a domicilio. Por otra parte, una propuesta de todos los grupos municipales (PSOE, AxSí, Adelante Puerto Real, Ciudadanos y Equo-Los Verdes) contra los graneles contaminantes en los terrenos de la extinta Delphi.

En lo relativo a la primera de las propuestas, se ha aprobado el inicio del expediente administrativo del estudio de las distintas formas de gestión del servicio de ayuda a domicilio.

Además, el acuerdo recoge la creación de una comisión para el estudio de la gestión de la ayuda a domicilio compuesta por miembros de esta Corporación local y por personal técnico de las distintas áreas afectadas. El objetivo es elaborar una memoria justificativa que determine la modalidad de gestión que garantice una mayor sostenibilidad y eficiencia del citado servicio.

Dicha comisión, cuya composición también ha recibido el visto bueno, estará compuesta por una presidenta, en la figura de la teniente de alcaldesa responsable de Política Social, Inclusión y Diversidad, Lourdes Bernal Llamas, un representante de cada uno de los partidos con representación en el pleno municipal (PSOE, AxSí, Adelante Puerto Real, Ciudadanos y Equo-Los Verdes), o personas en quién deleguen; la secretaria general o persona en quien delegue; la interventora municipal o persona en quien delegue; un representante de la Unidad de Servicios Sociales o persona en quien delegue; un representante de la Unidad de Contratación o persona en quien delegue; una persona técnico de Servicios Sociales, a propuesta de la jefa de la unidad o persona en quien delegue; y el gerente de la empresa municipal Grupo Energético de Puerto Real (GEN), con voz pero sin voto.

Paralelamente, la alcaldesa, Elena Amaya, ha indicado que desde el Ayuntamiento se está trabajando en el pliego de condiciones para sacar de nuevo a licitación el servicio cuando expire el contrato. “Actualmente tenemos el pliego en stand by porque hemos tenido conocimiento de que el Consejo Consultivo de Andalucía ha dado respuesta a una pregunta del Ayuntamiento de San Fernando donde pueden venir recogidas mejoras que podríamos incluir en el pliego y que actualmente no es posible incorporar por temor a que se recurriese el documento y se paralizase la gestión. La plantilla, que está a las puertas del Consistorio, sabe que tienen todo nuestro apoyo en un tema que no es competencia municipal, aunque vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos”.

En cuanto a la propuesta sobre los terrenos de la desaparecida Delphi, la Corporación municipal ha acordado solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España la retirada de la Orden TMA/271/2022, de 14 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de la Bahía de Cádiz, adscripción El Trocadero, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 82, del miércoles 6 de abril de 2022.

Tal acuerdo será trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al Ministerio de la Presidencia, a la Presidencia del Congreso y del Senado, a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, al presidente de la Junta de Andalucía y del Parlamento de Andalucía, a la Presidencia de Puertos del Estado y a los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

La exposición de motivos de esta propuesta recoge que el proyecto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de destinar los terrenos dejados por Delphi desde su cierre a la recepción, almacenaje, manipulación y distribución de todo tipo de graneles sólidos y líquidos, en el Polígono Industrial de El Trocadero en Puerto Real, supone otra vuelta de tuerca más en el proceso de degradación y pérdida de la actividad industrial que sufre Puerto Real y toda nuestra Bahía.

Igualmente, el texto resalta que la Bahía de Cádiz se encuentra inmersa en una situación crónica de desempleo, industrialización y precariedad, sin capacidad de poder absorber al capital humano formado en el territorio, ni la de crear infraestructuras sólidas y permanentes para generar empleo estable y de calidad, ni tampoco movilizar a otros sectores inducidos. Nuestro productivo e histórico tejido industrial ha sido desmantelado en los últimos años, con la excusa de sucesivas re-conversiones industriales, que nunca se dieron. Los astilleros sin apenas carga de trabajo, cierre de la rentable planta de Airbus Puerto Real y, asombrados, hemos visto desaparecer Navalips, San Carlos, Ibérica Aga, Delphi, Altadis, Visteon, Gadir Solar…

En este contexto, se destaca que es injustificable la ocupación de más de 400.000 m2 en El Trocadero, uno de los mejor situados y con mayor potencialidad para la instalación de actividades productivas generadoras de empleo de la provincia de Cádiz, para desarrollar una actividad altamente contaminante, de bajo impacto en creación de empleo y que frustraría otras actividades económicas con un mayor valor social, económico, respetuoso para el medio ambiente y laboral para toda la Bahía de Cádiz.

Los miembros de los grupos municipales firmantes aseguran estar preocupados por la ausencia de información y de debate público que ha existido desde el inicio de este proceso y, por tanto, la falta de percepción de la población sobre la grave situación que va a suponer localizar, en medio de nuestra Bahía, este tipo de actividades portuarias altamente contaminantes.

Igualmente, recalcan que su implantación en los antiguos terrenos de Delphi “sería una decisión irreversible que hipotecaría no solo nuestro futuro económico, sino lo que es más grave, las condiciones de salud, calidad de vida y medioambiental, no solo de las barriadas más directamente afectadas como son las del Río San Pedro o Marina de la Bahía sino también la del propio municipio de Puerto Real. Las consecuencias de la mala calidad del aire son bien conocidas: asmas, alergias, irritación en las vías respiratorias, problemas cardiovasculares y, en los casos más graves, cáncer de pulmón”.

Dentro de la línea argumental, se manifiesta que “destinar las instalaciones industriales todavía operativas de Delphi al almacenamiento de todo tipo de graneles no tiene ningún sentido, salvo el de aumentar los beneficios económicos de la Autoridad Portuaria a costa de la salud de la población puertorrealeña y de la calidad del aire. Necesitamos una estrategia que reactive al conjunto de la Bahía y del área metropolitana, aprovechando las instalaciones existentes y los conocimientos acumulados durante años de desarrollo industrial, sin desnaturalizar unos suelos perfectamente útiles para alternativas industriales de producción limpia y empresas de base tecnológica, no sepultándolos con graneles”.

En este contexto, se reclama que la actividad y el uso de esta zona se encuentren vinculados al desarrollo ordenado de los recursos naturales, de las nuevas tecnologías, de las energías limpias y de la innovación, no al trasiego contaminante de sólidos y líquidos. “Necesitamos un plan de regeneración industrial de la Bahía de Cádiz que ofrezca esperanza, soluciones y medidas que ayuden a evitar la decadencia irrefrenable que sufre la Bahía”.

Al final de la sesión extraordinaria han tomado la palabra representantes tanto del comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio como de la Plataforma ‘Más Graneles No’, que han agradecido el respaldo unánime a ambos puntos del orden del día.

