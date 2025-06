UGT y patronal desconvocan la huelga en Cádiz tras alcanzar un nuevo preacuerdo

La huelga indefinida del sector del metal en la provincia de Cádiz ha quedado desconvocada tras el nuevo preacuerdo alcanzado entre el sindicato FICA UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca). El pacto afecta a unos 31.000 trabajadores de la industria auxiliar, tras cinco jornadas de paro, protestas y enfrentamientos.

El anuncio lo ha hecho público el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, quien ha confirmado que “después de muchísimas horas de negociación, por fin el convenio del metal tiene un preacuerdo para desconvocar la huelga”. Montoro ha calificado el documento como un paso clave para dar “estabilidad, progreso y trabajo a nuestra bahía y a nuestra provincia”, y ha subrayado que “debemos sentirnos orgullosos de este futuro convenio colectivo”.

Un acuerdo respaldado solo por UGT

Este nuevo texto recoge varias de las reivindicaciones históricas del sector, según UGT, como la aplicación del IPC real, el plus por trabajo tóxico y penoso al 100% en 2030, y mejoras en el protocolo para trabajadores fijos discontinuos.

Sin embargo, Comisiones Obreras (CCOO) ha decidido no firmar el acuerdo, aunque ha reconocido que el texto “ha mejorado algo” gracias a la presión de sus delegados durante las negociaciones. El sindicato ha advertido que analizará “las cuestiones lesivas” para los trabajadores y no descarta llevarlas a los tribunales. En sus propias palabras: “NO firmamos un acuerdo a cualquier precio”.

CCOO destaca que se han logrado eliminar aspectos regresivos como el salario de nuevo ingreso y el contrato parcial para fijos discontinuos, pero denuncia que se pretendía introducir un “contrato formativo” sin consenso.

CGT y CTM mantienen la huelga

También CGT y CTM han expresado su rechazo frontal al acuerdo y han anunciado que mantienen la huelga activa. En un comunicado conjunto, han tildado la decisión de UGT de «falta de respeto muy grave al conjunto de los trabajadores y trabajadoras» y critican que no se haya consultado en asamblea.

Ambos sindicatos afirman que el texto no resuelve la reivindicación principal de la negociación: la brecha salarial, y alertan de que el convenio podría haber aprobado una categoría laboral para menores de 25 años con sueldos cercanos al SMI, algo que solo se evitó por la fuerte movilización social.

“UGT claramente no ha sido ni portavoz ni altavoz de los trabajadores”, denuncian. “Solo se representa a sí mismo y a un sindicalismo desmovilizador que desprestigia al verdadero sindicalismo de clase”.

CGT y CTM han convocado una asamblea el lunes para que sea la plantilla quien decida los próximos pasos.

Una huelga con gran seguimiento y tensiones en la calle

El conflicto ha sido especialmente visible en las calles de Cádiz, donde miles de trabajadores han participado en manifestaciones diarias, piquetes y protestas. Algunas de ellas, especialmente el miércoles 18 y jueves 19 de junio, terminaron con disturbios, cargas policiales y un total de 12 detenidos, uno de ellos menor de edad.

Durante los cinco días de huelga se vivieron jornadas muy distintas: desde marchas pacíficas de agradecimiento a la ciudadanía hasta fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sobre todo en la barriada del Río San Pedro de Puerto Real y la capital gaditana.

La Subdelegación del Gobierno celebra el preacuerdo

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha valorado positivamente el resultado de la negociación y ha declarado que se trata de “una gran noticia para el sector aeronaval de la provincia de Cádiz”.

“Este preacuerdo es un éxito para patronal y trabajadores”, ha afirmado, poniendo en valor que el pacto consolida la carga de trabajo de un sector estratégico para la provincia. La subdelegada ha agradecido además la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del personal de la Administración General del Estado, por su papel en la garantía del derecho a huelga y la seguridad pública.