La Hermandad del Medinaceli celebrará el próximo 19 de julio Cabildo de Elecciones

El próximo día 19 de julio la Hermandad Sacramental de Jesús de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad celebrará Cabildo de Elecciones.

Dentro del periodo establecido por los estatutos de la Hermandad, se ha presentado una única candidatura encabezada por la hermana Verónica Paz con los siguientes candidatos a Junta de Gobierno: José Alfaro, Ignacio Allende, Manuel Cejudo, José Luis García, Manuela Gutiérrez, Francisco José Martínez, Noelia Ortiz, José Luis Paloma, Begoña Rubio y Juan Manuel Vías.

Tienen derecho a voto todos los hermanos mayores de 18 años, inscritos en la Hermandad con al menos un año de antigüedad y censados, situación que se pudo comprobar en la secretaría de la Hermandad del 20 de mayo al 2 junio.

La mesa electoral se constituirá en horario de 16:00 a 19:00 horas en el salón de la Sede Canónica de la Hermandad, la Parroquia de María Auxiliadora. Para poder ejercer el derecho a voto, se deberá acudir con la presentación del DNI.

Se admitirá como modalidad de sufragio el voto por correo, facilitando la mayor participación de los Hermanos que de otro modo no podrían hacerlo. El voto por correo lo podrán emitir aquellos hermanos que residan fuera de la población donde tiene su sede la cofradía y los residentes en la población que prevean no poder hacerlo personalmente en el día, hora y lugar previstos, incluyendo en sobre cerrado fotocopia de su DNI, y dentro de este sobre otro, también cerrado, con la candidatura a la que se vota a la dirección C/ Vejer S/N CP: 11510 Puerto Real (Cádiz) a nombre del Sr. Director Espiritual de la Hermandad.

Igualmente, se puede entregar el voto en mano a del Director Espiritual de la Hermandad, el Rvdo. Sr. D. Jesús Fabra Vega, en el siguiente horario: sábados antes o después de misa, siendo la misma a las 19:30 horas. Para otro horario, se puede solicitar cita previa en el correo p_mauxiliadoraptoreal@obispadocadizyceuta.es.

Los hermanos y hermanas con derecho a voto residentes en Puerto Real, para poder ejercer el voto por correo, deberán justificarlo debidamente ante el Director Espiritual.

La Junta de Mesa de la Hermandad ruega a todos sus hermanos acudan a votar para lograr el quórum necesario para que sea válida la elección (20 %). La Junta de Mesa asimismo recuerda que todo aquel voto que sea manipulado, tachado o escrito se consignará como nulo.

FUENTE: Hermandad Sacramental de Jesús de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad