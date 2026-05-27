El Ayuntamiento de Puerto Real reconoce la labor de Iván Rigual Sarria en las artes marciales

La alcaldesa Aurora Salvador, junto a la concejala de Deportes, Virginia Mena, han recibido este miércoles al deportista Iván Rigual Sarria, en reconocimiento a su trayectoria y a su destacada labor al frente de la Asociación Cultural Japonesa Isshin, con sede en la localidad. Esta entidad se encuentra inscrita tanto en el Registro Local de Asociaciones como en el Registro Andaluz de Clubes y Asociaciones Deportivas.

Desde hace más de 13 años, Isshin Dojo viene desarrollando en Puerto Real una visión de las artes marciales que trasciende la competición, entendiéndolas como un camino de formación personal basado en valores fundamentales. Bajo principios como la disciplina, el respeto, la perseverancia, la energía, el equilibrio y el espíritu, la práctica constante o Keiko se convierte en el eje central de su actividad, fortaleciendo tanto el cuerpo como la mente.

En disciplinas como el aikido, que se imparte en el dojo, el objetivo no es vencer al oponente, sino superarse a uno mismo, una filosofía que caracteriza el trabajo desarrollado por Iván Rigual, conocido como Iván Sensei. Gracias a este enfoque, Isshin Dojo se ha consolidado como un referente en la provincia de Cádiz por su compromiso con la cultura japonesa, la educación a través del budo y la transmisión de valores dentro y fuera del tatami.

Durante la recepción institucional, las autoridades municipales felicitaron también a Iván Rigual por la exhibición celebrada el pasado sábado en la Sala de Barrio 512, que reunió disciplinas como aikido, karate y bukiwaza en una jornada marcada por la tradición, la energía y la pasión por las artes marciales japonesas.

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El evento contó además con la participación de la sección Isshin Karate, dirigida por Daniel Sensei (Baki Daniel), 5º Dan francés y competidor internacional de alto nivel, cuya experiencia y exigencia aportan una visión profundamente marcial a esta disciplina. Asimismo, destacó la colaboración de Dakentai Jerez de la Frontera, uno de los grupos más reconocidos de la provincia, que ofreció una exhibición de gran nivel técnico.

Con más de una década de trayectoria, Isshin Dojo continúa creciendo y consolidándose como un espacio de referencia en la formación integral a través de las artes marciales. Una labor que, como subrayaron las autoridades, no solo contribuye al desarrollo deportivo, sino también a la construcción de comunidad y a la transmisión de valores esenciales.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real