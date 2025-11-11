21.2 C
Puerto Real
martes, 11 noviembre, 2025
Puerto Real ya tiene a sus Reyes Magos para esta Navidad

La magia de la Navidad comienza a tomar forma en Puerto Real con el nombramiento oficial de los tres Reyes Magos que encarnarán la ilusión de grandes y pequeños en las próximas fiestas. Este año, Javier Carrión Roncero, Juan Carlos Herrera Torres y Antoine serán los encargados de representar a Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente.

  • Javier Carrión Roncero, quien dará vida al Rey Melchor, es vecino de Puerto Real nacido en el barrio de La Jarcia. Casado y padre de dos hijos, es el mayor de seis hermanos. Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social, dirige la Asesoría Carrión, fundada por su padre en 1974, donde también trabajan sus hijos y un equipo que considera parte de su familia. Su vinculación con la vida cultural y social de Puerto Real es extensa: fue miembro de la orquesta de pulso y púa de Pedro Álvarez Hidalgo, scout en La Salle, y patrocinador de numerosos actos benéficos. Para él, la Navidad es la fiesta más especial del año, y este nombramiento le permitirá “volver a la niñez” y vivir una experiencia única junto a su familia.
  • Por su parte, Juan Carlos Herrera Torres será el Rey Gaspar. Apasionado de la Navidad y comprometido con las tradiciones locales, Herrera ha encarnado durante años el papel de Rey Mago en visitas privadas a niños la noche del 5 de enero. Hermano del Nazareno y colaborador activo con Cáritas, forma parte de la asociación de Reyes Magos y personajes de la Navidad de Puerto Real desde sus inicios, participando en iniciativas solidarias con entidades como Asprodeme, Filipenses y Vedruna. También es miembro del Club Maratón Puerto Real, donde ha compartido el espíritu navideño en diversas carreras. Trabaja en la Asesoría Carrión y espera contribuir con alegría y compromiso a una Navidad mágica para todos los vecinos y vecinas.
  • Finalmente, Antoine, un joven ingeniero agrónomo de origen senegalés que llegó a Puerto Real hace un año, será el encargado de representar al Rey Baltasar. Amante de la meditación y la naturaleza, colabora como voluntario en la regeneración de Las Canteras locales. Su participación como Rey Mago simboliza la integración, la diversidad y el espíritu solidario que caracteriza a estas fiestas.

La concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, quiere agradecer el entusiasmo y disposición de estas tres personas, “cada uno de ellos representa los valores que queremos destacar en estas fiestas: el compromiso con nuestra comunidad, la solidaridad, la diversidad y el amor por nuestras tradiciones. Estoy convencida de que harán vivir a nuestros niños y niñas momentos inolvidables”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

