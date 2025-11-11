‘El Pulmón de la Bahía’ realiza una nueva recogida de basura en el Paseo Marítimo

La asociación ‘El Pulmón de La Bahía’ sigue a un ritmo imparable en acciones de corte medioambiental. En esta ocasión colaborando con la empresa local ‘Método Ambiental’ en una iniciativa donde el Camino de Santiago era el protagonista.

La acción tuvo lugar este pasado domingo 9 de noviembre. A las 09:30 de la mañana comenzaba en la Plaza de Jesús, donde Cristina Fogu, de Método Ambiental, ejercía de maestra de ceremonias, explicando anécdotas del Camino de Santiago que cruza nuestro municipio y lo importante de tenerlo en óptimas condiciones para los peregrinos que lo transitan.

Esta empresa ha recibido hace muy poco una subvención de la Diputación de Cádiz para potenciar el Camino de Santiago que cruza nuestra provincia, contactando con ‘El Pulmón de la Bahía’ para una colaboración en equipo.

La zona a limpiar en esta ocasión fue parte del Paseo Marítimo y alrededores más próximos al Reloj de Sol, con zonas como las escolleras y la propia zona de marismas.

PUBLICIDAD

En total se recogieron unos 1000 kilos de basura entre sacos y enseres varios. La actividad contó con socios del ‘Pulmón de la Bahía’, con la ayuda de chicos del CEAR de Puerto Real y vecinos que se acercaron a poner su granito de arena a todo lo realizado.

FUENTE: Asociación ‘El Pulmón de La Bahía’