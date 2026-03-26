18.5 C
Puerto Real
jueves, 26 marzo, 2026
spot_img
InicioLocal

Puerto Real se suma este sábado a la Hora del Planeta

Redacción
By Redacción
0
4

El próximo sábado 28 de marzo, Puerto Real participará en La Hora del Planeta, el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, impulsado por WWF.

La iniciativa consiste en apagar las luces no esenciales durante una hora, de 20:30 a 21:30, un gesto simbólico que se repite cada año en más de 190 países como llamada de atención frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Desde su creación en 2007 en Sídney, este movimiento ha inspirado a ciudades, empresas y hogares de todo el mundo, convirtiéndose en un referente de acción colectiva en defensa del planeta. En 2026, la cita vuelve a celebrarse el 28 de marzo, coincidiendo con su vigésimo aniversario y consolidándose como una de las campañas ambientales más influyentes a nivel internacional.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del concejal de Medio Ambiente Iván Canca, ha anunciado oficialmente su adhesión, apagando las luces de la Casa Consistorial de la Plaza de Jesús, del Centro Administrativo Municipal de la Plaza Rafael Alberti y de la rotonda homenaje a Astilleros. El edil invita a la ciudadanía a sumarse desde sus hogares recordando que pequeños gestos compartidos pueden generar un impacto global.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El alumnado del colegio Bahía participa en las actividades educativas ‘Huerto Real’ y ‘Vente a Las Canteras’
Artículo siguiente
VOX propondrá la instalación de cámaras para mejorar la seguridad en Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.