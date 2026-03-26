Puerto Real se suma este sábado a la Hora del Planeta

El próximo sábado 28 de marzo, Puerto Real participará en La Hora del Planeta, el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, impulsado por WWF.

La iniciativa consiste en apagar las luces no esenciales durante una hora, de 20:30 a 21:30, un gesto simbólico que se repite cada año en más de 190 países como llamada de atención frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Desde su creación en 2007 en Sídney, este movimiento ha inspirado a ciudades, empresas y hogares de todo el mundo, convirtiéndose en un referente de acción colectiva en defensa del planeta. En 2026, la cita vuelve a celebrarse el 28 de marzo, coincidiendo con su vigésimo aniversario y consolidándose como una de las campañas ambientales más influyentes a nivel internacional.

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El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del concejal de Medio Ambiente Iván Canca, ha anunciado oficialmente su adhesión, apagando las luces de la Casa Consistorial de la Plaza de Jesús, del Centro Administrativo Municipal de la Plaza Rafael Alberti y de la rotonda homenaje a Astilleros. El edil invita a la ciudadanía a sumarse desde sus hogares recordando que pequeños gestos compartidos pueden generar un impacto global.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real