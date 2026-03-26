El alumnado del colegio Bahía participa en las actividades educativas ‘Huerto Real’ y ‘Vente a Las Canteras’

El alumnado de 3º y 4º de Primaria del colegio Bahía ha participado esta semana en dos actividades incluidas en la Oferta Educativa Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real: ‘Huerto Real’ y ‘Vente a Las Canteras’.

Estas actividades se desarrollan dentro del calendario educativo municipal, en marcha desde octubre de 2025 y que se prolonga hasta mayo de 2026.

El grupo de tercero ha visitado el huerto colaborativo ‘Huerto Real’, desarrollado en las instalaciones municipales de Reflejo Verde, un espacio que fomenta la educación ambiental y la convivencia a través del trabajo colectivo. Durante la jornada, los niños y niñas pudieron plantar semillas y colaborar en la recolección de verduras y hortalizas, como el brócoli, siguiendo las indicaciones del personal municipal. Además, conocieron de primera mano cómo esta iniciativa promueve hábitos de alimentación saludable, la economía circular y la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, el alumnado de cuarto curso participó en la actividad ‘Vente a Las Canteras’, orientada a interpretar el entorno natural y conocer las actuaciones de recuperación del pinar tras el incendio que afectó a este emblemático espacio de la localidad. Desde Reflejo Verde, el grupo realizó un recorrido guiado hasta el parque, donde el personal técnico explicó las características del entorno, las labores de reforestación y mantenimiento que se desarrollan y la importancia de preservar este pulmón verde y símbolo emocional de Puerto Real.

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Durante la visita, el alumnado también conoció la historia del parque, las especies vegetales que lo habitan y la diversidad de aves que lo frecuentan. El personal municipal les habló además de las distintas variedades de pinos presentes en el término de Puerto Real y de cómo su conservación contribuye al equilibrio ecológico del entorno.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real