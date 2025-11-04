Puerto Real organiza una formación básica en salud comunitaria para personas solicitantes de asilo

La concejalía de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad del Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con los centros de salud de la localidad, ha organizado una formación básica sobre Salud Comunitaria.

Esta iniciativa está dirigida tanto al personal como a las personas usuarias de los centros de atención a solicitantes de asilo, con el objetivo de facilitar el conocimiento del sistema sanitario local y reforzar la idea de que la salud es una prioridad compartida por el equipo de gobierno y la comunidad.

La sesión formativa se celebrará el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 11:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler, y será impartida por profesionales sanitarios de los centros de salud locales. Durante la actividad, se explicarán los servicios sanitarios disponibles en la ciudad, cómo acceder a ellos y la importancia de la salud comunitaria para el bienestar colectivo.

Lorena Díaz, responsable de Cooperación al Desarrollo, ha destacado que “la salud nos importa a todas y a todos. Nuestro equipo de gobierno considera fundamental que todas las personas, sin importar su procedencia, conozcan nuestro sistema sanitario público. Este es el primer paso para garantizar el bienestar conjunto”.

Esta acción se enmarca dentro de las políticas municipales de inclusión social y cuenta con el respaldo de los centros de salud locales. El Ayuntamiento invita a todas las personas interesadas a participar en esta formación, reafirmando así su compromiso con la salud de todas y todos y la solidaridad.

