El Centro Cultural Rosa Butler acoge la presentación de un cortometraje realizado por jóvenes de Puerto Real

Este viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas, el Centro Cultural Rosa Butler será el escenario de la proyección del cortometraje elaborado por los alumnos y alumnas que han participado en el taller audiovisual impulsado por la delegación municipal de Juventud del Ayuntamiento de Puerto Real, con financiación del Instituto Andaluz de la Juventud.

El taller, que comenzó el pasado 22 de octubre, ha contado con la participación de 12 jóvenes que han trabajado en la creación de un documental titulado “La memoria de nuestro pueblo, Puerto Real”, centrado en un enclave emblemático del municipio como es la zona de Las Canteras. La proyección está abierta a toda la ciudadanía interesada en conocer el resultado de este proyecto creativo.

La concejala de Juventud, Nazaret Ramírez, ha destacado el valor de este tipo de iniciativas: “Este taller ha sido una oportunidad para que los y las jóvenes se acerquen al mundo audiovisual, desarrollen habilidades creativas y se conecten con la historia y el entorno de Puerto Real. Además de aprender técnicas, han compartido experiencias y han fortalecido el trabajo en equipo”.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a asistir y apoyar el talento joven local en esta muestra de creatividad y memoria colectiva.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real