Manolo Medina finaliza su etapa como entrenador del Puerto Real CF

El periplo de Manolo Medina como primer entrenador del Puerto Real CF ha llegado a su fin. En la tarde del lunes, la entidad verdiblanca comunicaba en sus redes sociales que tanto el club como el técnico «han decidido poner fin a su etapa al frente del banquillo del equipo».

Medina, que tomó durante el pasado mes de julio las riendas del Puerto Real CF tras la etapa de Juanma Carrillo al frente del mismo, ha completado un total de ocho partidos en 1ª Andaluza, acumulando ocho derrotas con un balance de cuatro goles a favor y treinta y cinco en contra.

El Puerto Real CF ha señalado que «a pesar de no haberse alcanzado los resultados esperados en este inicio de temporada, queremos agradecerle su trabajo, implicación y compromiso con el club desde el primer día. Le deseamos mucha suerte en sus próximos retos profesionales y personales. Gracias por tu dedicación, Manu».

‘Yeyo’ Ramírez regresa al Puerto Real CF

Asimismo, el Puerto Real CF ha anunciado en la mañana del martes que el técnico Aurelio Antonio ‘Yeyo’ Ramírez será a partir de ahora el primer entrenador del club verdiblanco.

‘Yeyo’ afrontará así su segunda etapa en el Puerto Real CF, donde llegó en noviembre de 2017 antes de ser destituido en diciembre de 2018 tras dirigir 36 partidos y afrontar una reconstrucción de la plantilla con un balance de 22 victorias, 2 empates y 12 derrotas.

«Algunas historias merecen una segunda parte», ha señalado el club verdiblanco en sus redes sociales, anunciando la presentación del técnico jerezano.

«Su experiencia, su conocimiento del juego y su pasión por estos colores lo convierten en el líder ideal para darle la vuelta a la situación y llevar al equipo al lugar que merece. Su regreso no solo simboliza un cambio en el banquillo, sino la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del club, guiando al equipo con determinación, trabajo y entusiasmo hacia los retos que vienen».