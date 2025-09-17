30.6 C
Puerto Real
jueves, 18 septiembre, 2025
Detenidos en Puerto Real tras desmantelar una organización de suministro de combustible para narcolanchas

Petacas de combustible destinadas al narcotráfico en un taller. Foto: Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de una investigación desarrollada por la UDYCO Bahía de Cádiz, han desmantelado una organización dedicada al suministro de combustible y víveres a narcolanchas. La operación se ha saldado con la aprehensión de 17.000 litros de gasolina y la detención de ocho personas.

La investigación se inició tras detectarse que un grupo asentado en un chalet de Puerto Real, vinculado al Campo de Gibraltar, realizaba constantes operaciones de abastecimiento a narcolanchas. Durante semanas, los agentes comprobaron el movimiento de un volumen inusual de garrafas de gasolina, lo que llevó a desplegar vigilancias y seguimientos.

El trabajo policial permitió identificar un camión que surtía al chalet de Puerto Real, lo que condujo a los investigadores hasta un polígono industrial en Arahal (Sevilla). Allí localizaron un centro de almacenamiento de combustible que operaba como nodo logístico de distribución para distintos grupos de petaqueros en las costas de Huelva, Cádiz y Málaga. La estratégica ubicación de la nave, a más de 150 kilómetros de la costa, facilitaba el reparto constante de carburante mediante camiones y furgonetas que apenas interrumpían su actividad.

El chalet alquilado en Puerto Real cumplía otra función: desde allí se organizaban las operaciones de carga a las narcolanchas. Para ello, la organización disponía de furgonetas, vehículos lanzadera y hasta una embarcación semirrígida lista para trasladar las petacas al mar y abastecer a las narcolanchas en puntos previamente acordados del litoral.

La intervención policial se llevó a cabo cuando los investigados preparaban una nueva operación. En ese momento fue interceptada una furgoneta que transportaba 220 garrafas (5.000 litros de gasolina). En la nave de Arahal se incautaron otras 427 garrafas y dos bidones de 1.000 litros, sumando un total de 17.000 litros de combustible.

En la operación han sido detenidas ocho personas en Puerto Real y Arahal, entre ellas un menor de edad y varios individuos con antecedentes policiales. Asimismo, se ha intervenido dinero en efectivo, víveres, una embarcación y otros efectos empleados en la logística de abastecimiento.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

