Puerto Real impulsa la reconstrucción de dependencias administrativas en la daira de Tichla, hermanada con La Villa desde 1990

Dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto Real y la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui Alsayf, se ha llevado a cabo la reconstrucción de dependencias administrativas en la daira de Tichla, ubicada en el campamento de Auserd, dentro de los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia). Esta daira mantiene un vínculo especial con Puerto Real, ya que está hermanada con la localidad desde el 16 de febrero de 1990.

La actuación responde a las necesidades detectadas en la última visita realizada en 2024 por representantes municipales y saharauis, donde se constató la urgencia de rehabilitar los centros administrativos, esenciales para el funcionamiento de la daira. Estas instalaciones son clave para la gestión de servicios básicos como el reparto de ayuda humanitaria, el suministro de agua y electricidad, y la atención directa a la ciudadanía refugiada.

El proyecto persigue objetivos prioritarios:

Garantizar la supervivencia de la población saharaui refugiada mediante la mejora de sus estructuras administrativas.

Reforzar el papel de la mujer, que dirige cada daira, mejorando sus condiciones laborales y su empoderamiento social.

Potenciar las instituciones saharauis y la economía local, empleando materiales y técnicas del propio campamento.

Generar empleo local, contratando personal residente en los campamentos.

La intervención ha consistido en la construcción de dos unidades administrativas, complementando la rehabilitación del techo realizada anteriormente con financiación municipal.

Con esta acción, Puerto Real reafirma su compromiso con la cooperación internacional y con la defensa de los derechos humanos básicos en los campamentos saharauis.

