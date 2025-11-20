Vicente Fernández (PP) denuncia una «situación antidemocrática intolerable» en el Ayuntamiento y anuncia su ausencia en el próximo Pleno Municipal

El portavoz del Grupo Popular y presidente del Partido Popular en Puerto Real, Vicente Fernández, ha anunciado hoy en rueda de prensa que no asistirá al próximo Pleno Municipal como muestra de protesta ante lo que ha calificado como «una grave vulneración de los principios democráticos y de respeto institucional» durante la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento.

Fernández explicó que su decisión «no se ha tomado a la ligera», sino que responde a una situación «insostenible, impropia de una institución democrática y absolutamente vergonzosa para Puerto Real».

«En el último pleno se produjeron faltas de respeto y de educación hacia mi persona por parte de personas del público. No fue un hecho aislado, sino una muestra del descontrol y de la falta de autoridad que impera en este Ayuntamiento. Lo más grave es que la alcaldesa, Aurora Salvador, no hizo absolutamente nada para restablecer el orden ni garantizar el respeto debido en el salón de plenos», declaró el dirigente popular.

«Aurora Salvador ha convertido el pleno en un espacio sin normas ni respeto»

El portavoz popular recordó que el reglamento orgánico municipal establece con claridad que el público no puede intervenir ni interrumpir una sesión plenaria sin autorización, y denunció que «esa norma básica de convivencia democrática fue vulnerada con total impunidad».

PUBLICIDAD

«Lo ocurrido es de extrema gravedad. A mí se me retiró la palabra y no se me permitió continuar con mi intervención, mientras personas ajenas a la corporación interrumpían sin consecuencias. Es intolerable. La alcaldesa declaró públicamente que nunca expulsaría a nadie de un pleno. Esa actitud no es tolerancia, es dejación de funciones. Es la demostración de lo poco que le importa la democracia», afirmó.

Fernández aseguró que lo sucedido «no fue participación ciudadana, sino un desorden consentido», y que la alcaldesa «ha convertido el Pleno Municipal en un patio de colegio donde se permiten insultos y menosprecios hacia los representantes públicos».

«Yo represento a los vecinos de Puerto Real, igual que todos los concejales de esta corporación. Cuando se permite que se insulte a un concejal, se está insultando a los ciudadanos que lo votaron democráticamente. Si los ataques hubieran sido hacia alguien de su grupo, estoy seguro de que la alcaldesa habría actuado de otra forma», sentenció.

«No voy a tolerar que se normalice el insulto ni el desprecio a los concejales»

«No voy a tolerar que en este Ayuntamiento se sigan vulnerando las normas básicas de convivencia. No voy a permitir que se normalice el insulto al adversario político ni el desprecio a los concejales que legítimamente representan al pueblo. Soy buena persona, pero no tonto. Es mi deber defender a la institución democrática que represento», subrayó.

En este sentido, Fernández anunció que no participará en el próximo Pleno «como forma de repulsa ante la deriva autoritaria y el desprecio institucional» que, según denunció, «se han instalado en el gobierno de Aurora Salvador», a la que se refirió como «la Yolanda Díaz de la Bahía, más preocupada por su imagen que por el respeto democrático».

«Exijo respeto a todos los miembros de la corporación»

El portavoz popular reclamó respeto a todos los concejales, «porque cada uno de ellos representa a Puerto Real, sin distinción de signo político».

Además, exigió a la alcaldesa que «cumpla los acuerdos plenarios y convoque de inmediato el debate sobre el Estado de la Ciudad, aprobado en el mes de junio».

«Es una moción aprobada por el Pleno y la alcaldesa sigue sin cumplirla. Llevamos dos tercios de legislatura perdidos. Puerto Real necesita una reflexión colectiva sobre su situación, pero Aurora Salvador sigue escondida detrás de un muro de silencio y redes sociales», criticó.

«Si la señora Salvador sigue cruzando líneas rojas democráticas, que sepa que no habrá más diálogo. Puerto Real necesita respeto, no autoritarismo ni sectarismo”, advirtió Fernández, amenazando incluso «con romper toda relación institucional con el equipo de gobierno en caso de que la alcaldesa mantenga su actitud».

«El PP de Puerto Real siempre defenderá la democracia y el respeto institucional»

El concejal popular concluyó reafirmando su «compromiso con la defensa del respeto y la democracia. El Partido Popular de Puerto Real está en contra de cualquier actitud fascista o autoritaria. Siempre defenderemos el respeto a todos los ciudadanos y concejales, indistintamente de su signo político. Creo firmemente en la democracia, en el debate político y en el respeto institucional. Pero la democracia exige reglas y exige respeto».

«El PP siempre estará donde haya que trabajar por Puerto Real, pero no participaremos en plenos donde no se respete ni a los concejales ni a la institución. Puerto Real merece un gobierno serio, no un espectáculo bochornoso», concluyó.

FUENTE: PP Puerto Real