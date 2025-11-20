Más de 30 vehículos calcinados en el incendio de un garaje comunitario en el Río San Pedro

Las consecuencias del grave incendio declarado esta madrugada en un garaje comunitario de la calle Uruguay, en el barrio del Río San Pedro de Puerto Real, siguen evaluándose a lo largo del día. Al fuego, que arrasó el estacionamiento subterráneo y calcinó una treintena de vehículos, se suma ahora la posibilidad de que algunas viviendas del edificio tengan que ser clausuradas temporalmente, según ha comunicado hace unos instantes la dirección técnica que inspecciona la estructura.

Revisión vivienda por vivienda ante posibles daños

Además de examinar los daños estructurales del garaje, los técnicos municipales están revisando una por una las viviendas del bloque, ya que el calor extremo y la transmisión del humo podrían haber afectado a elementos constructivos y de habitabilidad.

Los primeros análisis indican que varios pisos podrían no reunir las condiciones de seguridad necesarias, por lo que no se descarta su clausura temporal hasta que se realicen reparaciones o refuerzos.

Un incendio que arrasó el garaje y obligó al desalojo nocturno

El fuego, que movilizó a dotaciones de los parques de Tres Caminos, Cádiz y Medina, se propagó con gran rapidez en el sótano del edificio, donde ardieron unos 30 coches y varias motos.

PUBLICIDAD

Las llamas obligaron a desalojar a todos los vecinos, que pasaron la madrugada en la calle hasta que los bomberos lograron estabilizar la situación. Esta mañana algunos pudieron regresar a sus hogares, excepto los residentes de la planta baja y aquellos cuyas viviendas presentan daños pendientes de evaluación.

Heridos atendidos por inhalación de humo

Los Servicios Sanitarios atendieron a cinco personas, con una de ellas trasladada al hospital por inhalación de humo. Afortunadamente, no se registran heridos graves.

Valoración de la alcaldesa

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, lamentó lo ocurrido y agradeció la actuación conjunta de los servicios de emergencia:

“Afortunadamente no hay vidas que lamentar, aunque los daños materiales son importantes. Los vecinos de la planta baja no pueden volver a sus casas hasta que sea valorada la bobadilla central del edificio por la arquitecta municipal. Las personas afectadas pueden acudir al centro cívico mientras dura la situación.”

La regidora reiteró su agradecimiento a bomberos, Policía Local, Policía Nacional y al vecindario “por la pronta reacción, ayuda y socorro entre ellos”.

Medios desplegados en el operativo

7 vehículos : autobombas rurales pesadas (R-19, R-20, R-27), autobomba urbana ligera (P-31) y vehículos de mando (M-38, M-39, M-45).

12 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

El Ayuntamiento espera tener una valoración más completa de los daños en las próximas horas, momento en el que se determinará cuántas viviendas deberán permanecer clausuradas por seguridad.