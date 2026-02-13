15.1 C
Puerto Real
viernes, 13 febrero, 2026
Puerto Real impulsa la accesibilidad cognitiva en los Servicios Sociales con un taller junto a Autismo Cádiz

Redacción
By Redacción
El Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha un taller sobre accesibilidad cognitiva dirigido a profesionales de los Servicios Sociales municipales.

La iniciativa, organizada en colaboración con la asociación Autismo Cádiz, tiene como objetivo mejorar la atención y facilitar el acceso a los recursos públicos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

La formación ha sido impartida por miembros de la propia asociación, quienes han aportado su experiencia y conocimientos para ayudar al personal técnico a adaptar la comunicación, la información y los entornos a las necesidades específicas de este colectivo.

Este taller forma parte de las acciones incluidas en el convenio de colaboración vigente entre el Ayuntamiento de Puerto Real y Autismo Cádiz, una alianza que busca fomentar la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la vida social y comunitaria del municipio.

«Este taller es un paso importante para garantizar que nuestros Servicios Sociales sean accesibles y comprensibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas», ha señalado la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz López.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

