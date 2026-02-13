Puerto Real impulsa la accesibilidad cognitiva en los Servicios Sociales con un taller junto a Autismo Cádiz

El Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha un taller sobre accesibilidad cognitiva dirigido a profesionales de los Servicios Sociales municipales.

La iniciativa, organizada en colaboración con la asociación Autismo Cádiz, tiene como objetivo mejorar la atención y facilitar el acceso a los recursos públicos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

La formación ha sido impartida por miembros de la propia asociación, quienes han aportado su experiencia y conocimientos para ayudar al personal técnico a adaptar la comunicación, la información y los entornos a las necesidades específicas de este colectivo.

Este taller forma parte de las acciones incluidas en el convenio de colaboración vigente entre el Ayuntamiento de Puerto Real y Autismo Cádiz, una alianza que busca fomentar la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la vida social y comunitaria del municipio.

«Este taller es un paso importante para garantizar que nuestros Servicios Sociales sean accesibles y comprensibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas», ha señalado la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz López.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real