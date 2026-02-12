El Consorcio de Bomberos aprueba la cesión de terrenos para el nuevo parque de Puerto Real en El Almendral

La Junta General Extraordinaria del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha dado luz verde este jueves a la cesión de los terrenos municipales donde se construirá el futuro parque de bomberos de Puerto Real. El trámite permite avanzar hacia la licitación del proyecto, considerado prioritario para mejorar la cobertura de emergencias en la localidad.

El acuerdo ratifica la decisión adoptada previamente por el pleno del Ayuntamiento de Puerto Real a finales del pasado mes, cuando la corporación municipal aprobó la cesión de la parcela al Consorcio. Con la validación por parte del órgano provincial, se inicia ahora el procedimiento administrativo para licitar la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras.

El presidente del Consorcio, José Ortiz, destacó que se trata de un proyecto “importante, demandado y necesario” tanto para el servicio como para el municipio.

Ubicación en la zona de El Almendral

El nuevo parque de bomberos se ubicará en una parcela de aproximadamente 5.000 metros cuadrados situada en la zona de El Almendral, entre las calles José Saramago, Vicente Aleixandre y Gabriel García Márquez. Se trata de un enclave estratégico dentro del término municipal de Puerto Real, con buenas conexiones viarias hacia distintos puntos del municipio y de la Bahía.

La infraestructura será financiada íntegramente por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, sin coste directo para las arcas municipales en lo que respecta a la construcción.

Mejora de instalaciones y tiempos de respuesta

Según explicó Ortiz, el futuro parque permitirá contar con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales del servicio. El objetivo es mejorar la cobertura operativa y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, lo que redundará tanto en mejores condiciones de trabajo para los profesionales como en un incremento de la seguridad ciudadana.

El proyecto responde a una demanda histórica relacionada con la actualización de infraestructuras vinculadas a los servicios públicos esenciales en Puerto Real. Una vez superado este trámite administrativo, el siguiente paso será la licitación de la redacción del proyecto técnico y, posteriormente, la ejecución de las obras.

Con esta aprobación, el Consorcio y el Ayuntamiento avanzan en la materialización de una infraestructura clave para el municipio, en un contexto en el que la mejora de los equipamientos de emergencias se considera estratégica para atender con mayor eficacia a barrios y zonas de expansión urbana.