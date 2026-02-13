Vicente Fernández celebra la aprobación del Consorcio de Bomberos para el nuevo parque en Puerto Real

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real y presidente local del Partido Popular, Vicente Fernández, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación en la Junta General Extraordinaria del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz de la cesión de los terrenos municipales donde se construirá el futuro Parque de Bomberos de Puerto Real.

Fernández ha calificado este avance como «una excelente noticia para la seguridad de los vecinos y para el futuro de las infraestructuras de emergencias en nuestra ciudad», destacando que se trata de un proyecto largamente demandado por la ciudadanía y por los propios profesionales del servicio.

«Hoy damos un paso decisivo hacia una infraestructura que Puerto Real lleva años necesitando. Es un avance real, tangible y muy importante para la seguridad de nuestro municipio», ha señalado el portavoz popular.

El dirigente del PP ha recordado que este acuerdo permite ahora iniciar los trámites para la licitación de la redacción y ejecución del proyecto, tras haber sido previamente aprobada la cesión de la parcela por parte del Pleno municipal.

PUBLICIDAD

Un parque moderno y mejor ubicado

El nuevo parque, que será financiado íntegramente por el Consorcio de Bomberos, se levantará sobre un terreno de aproximadamente 5.000 metros cuadrados en la zona de El Almendral, lo que permitirá contar con unas instalaciones modernas y mejor adaptadas a las necesidades operativas del servicio.

Fernández ha subrayado que esta nueva ubicación supondrá una mejora sustancial en la cobertura del municipio y en los tiempos de respuesta ante emergencias.

«Hablamos de una infraestructura clave que permitirá a nuestros bomberos trabajar en mejores condiciones y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a cualquier emergencia. Es una inversión directa en tranquilidad y protección para todos los puertorrealeños», afirmó.

Reconocimiento al trabajo conjunto

El portavoz popular ha valorado positivamente la coordinación entre administraciones y ha insistido en la necesidad de mantener la lealtad institucional para que el proyecto continúe avanzando sin demoras.

«Cuando las instituciones colaboran y ponen por delante el interés general, los proyectos salen adelante. Ahora es fundamental que todo el proceso administrativo continúe con agilidad y responsabilidad para que esta infraestructura sea una realidad cuanto antes», concluyó Vicente Fernández.

Fernández ha reiterado que el Partido Popular seguirá atento al desarrollo del proyecto para garantizar que Puerto Real cuente «con un parque de bomberos moderno, bien ubicado y a la altura de lo que merece su población».

FUENTE: PP Puerto Real