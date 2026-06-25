Puerto Real crea una bolsa de trabajo para arquitectos/as

El Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado las bases para la creación de una bolsa de trabajo destinada al puesto de arquitecto/a, con el objetivo de cubrir necesidades temporales de personal cuando no sea posible atender los servicios con la plantilla actual.

El sistema de selección será mediante concurso de méritos, siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en la normativa estatal. Las personas seleccionadas podrán incorporarse como funcionariado interino o personal laboral temporal, según las necesidades municipales.

Las personas aspirantes deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad española o cumplir los supuestos legales establecidos.

Poseer la titulación de Arquitecto/a o Grado en Arquitectura con máster habilitante (o equivalente homologado).

Tener capacidad funcional para el puesto y no estar inhabilitadas para el empleo público.

Ser mayores de 16 años y no exceder la edad de jubilación.

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede del Ayuntamiento en un plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la convocatoria fechada el 24 de junio de 2026. La documentación a aportar incluye:

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DNI.

Titulación requerida.

Acreditación de experiencia y formación.

Certificado de discapacidad, en su caso.

El proceso selectivo valorará principalmente la experiencia profesional y formación académica y complementaria.

Una vez evaluados los méritos, el tribunal publicará una lista provisional de puntuaciones en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.

Las bases completas se pueden consultar en la web municipal.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real