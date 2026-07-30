Aurora Salvador: «Como médica y como alcaldesa no me voy a quedar de brazos cruzados mientras se deteriora la sanidad pública»

La alcaldesa de Puerto Real y médica de profesión, Aurora Salvador, ha reafirmado su compromiso con la defensa de la sanidad pública tras la aprobación en el Pleno de la moción presentada por la Confluencia de Izquierdas para reclamar a la Junta de Andalucía un refuerzo de la Atención Primaria durante el periodo estival.

La formación denuncia que «las políticas del Gobierno de Juanma Moreno están provocando un progresivo deterioro de la sanidad pública andaluza, con más dificultades para conseguir una cita médica, listas de espera cada vez mayores y una Atención Primaria sometida a una presión insostenible».

«Quienes llevamos años trabajando en la sanidad sabemos que no podemos normalizar que una cita de medicina de familia tarde semanas o que una consulta con un especialista se prolongue durante años. Como médica y como alcaldesa, no me voy a quedar de brazos cruzados mientras el Gobierno de Juanma Moreno continúa castigando a la sanidad pública con una política de recortes, falta de profesionales e infrafinanciación», ha manifestado Salvador.

La iniciativa aprobada reclama al Servicio Andaluz de Salud más recursos humanos, una mejor organización asistencial durante el verano y medidas para reducir las demoras y evitar la sobrecarga de los profesionales. Para la Confluencia de Izquierdas, esta moción supone «un paso más en la defensa de una sanidad pública fuerte frente a las políticas del Partido Popular, que están debilitando uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar».

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Desde la Confluencia de Izquierdas aseguran que seguirán utilizando todas las herramientas institucionales para exigir a la Junta de Andalucía que abandone las políticas que, a su juicio, están deteriorando la sanidad pública y apueste por reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera y garantizar una asistencia sanitaria digna para la ciudadanía andaluza.

FUENTE: Confluencia por Puerto Real