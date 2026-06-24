Google Marcar como fuente preferida
21.3 C
Puerto Real
jueves, 25 junio, 2026
spot_img
InicioCultura

La asociación cultural Amada de Esperanza se alzó con el primer premio del tradicional Concurso de Quemas de Juan y Juana

Redacción
By Redacción
0
185

Puerto Real disfrutó anoche de una nueva edición del tradicional Concurso de Quemas de Juan y Juana, organizado por la Federación de Peñas y el Ayuntamiento.

Cuatro entidades participantes en la presente edición, la trigésimo quinta, que se han repartido los premios de la siguiente manera:

  • 1º Asociación cultural Amada de Esperanza.
  • 2º Peña Ribera del Mar.
  • 3º Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de La Esperanza.

Además, se concedió un accésit a la Residencia Vedruna para Mayores, que por primera vez participaba en el concurso.

El jurado ha estado compuesto por Juan Montero Álvarez, presidente y representante de la Federación de Peñas Puertorrealeñas; Patricia Aparicio Trujillo y Miguel Rodríguez Maza (vocales), y Mª del Mar Alcedo González, secretaria.

PUBLICIDAD

La entrega de galardones contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Aurora Salvador, y de la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, quienes destacaron el ambiente festivo, la implicación de los colectivos participantes y la importancia de mantener vivas las tradiciones locales.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Éxito de participación en el VI Torneo Solidario de Fútbol 7 de Veteranos ‘Villa de Puerto Real’
Artículo siguiente
Barroso arrasaría en las urnas: el ex alcalde de Puerto Real lograría 9 concejales si regresara a la política
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.