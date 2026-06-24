La asociación cultural Amada de Esperanza se alzó con el primer premio del tradicional Concurso de Quemas de Juan y Juana

Puerto Real disfrutó anoche de una nueva edición del tradicional Concurso de Quemas de Juan y Juana, organizado por la Federación de Peñas y el Ayuntamiento.

Cuatro entidades participantes en la presente edición, la trigésimo quinta, que se han repartido los premios de la siguiente manera:

1º Asociación cultural Amada de Esperanza.

2º Peña Ribera del Mar.

3º Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de La Esperanza.

Además, se concedió un accésit a la Residencia Vedruna para Mayores, que por primera vez participaba en el concurso.

El jurado ha estado compuesto por Juan Montero Álvarez, presidente y representante de la Federación de Peñas Puertorrealeñas; Patricia Aparicio Trujillo y Miguel Rodríguez Maza (vocales), y Mª del Mar Alcedo González, secretaria.

PUBLICIDAD

La entrega de galardones contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Aurora Salvador, y de la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, quienes destacaron el ambiente festivo, la implicación de los colectivos participantes y la importancia de mantener vivas las tradiciones locales.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real