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jueves, 25 junio, 2026
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El deporte al aire libre llega este verano a Puerto Real con actividades gratuitas

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz y con la ejecución de la empresa La Maga Trabajo Social, S.L., pone en marcha un programa de actividades deportivas dirigidas y gratuitas para este verano 2026, que se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables entre la población, ofreciendo opciones accesibles para distintas edades y niveles, en entornos naturales y espacios públicos del municipio.

Yoga en la playa

Entre las propuestas destaca el yoga en la playa, dirigido a personas mayores de 18 años, preferentemente empadronadas en Puerto Real. Las sesiones se impartirán en dos ubicaciones:

– Playa de la Cachucha
– Playa del Río San Pedro

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Las clases contarán con grupos reducidos de entre 10 y 20 personas, ampliables según valoración del personal técnico. Además, se podrán organizar turnos quincenales en función de la demanda y las listas de espera.

Gimnasia para mayores y pilates al aire libre

Otra de las actividades ofertadas es la gimnasia para mayores y pilates, especialmente orientada a personas mayores de 60 años (aunque podrán participar personas menores si quedan plazas disponibles).
Las sesiones tendrán lugar en distintos puntos del municipio:

– Barriada Río San Pedro (Centro Cívico Municipal)
– Paseo Marítimo, junto al Club de Pádel y Tenis
– Jardines de El Porvenir

Al igual que en el yoga, los grupos serán de entre 10 y 20 participantes, con posibilidad de ampliación.

La concejala de Deportes, Virginia Mena, anima a la ciudadanía a participar en estas actividades dirigidas destacando los beneficios del deporte para la salud.

Inscripciones y contacto

Las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el verano para ambas actividades al teléfono 665 170 950. Para información adicional, las personas interesadas pueden contactar a través de: deportes@puertoreal.es

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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