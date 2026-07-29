Una Noche Blanca «de espaldas al comercio» de Puerto Real

La organización de la Noche Blanca de Puerto Real ha abierto un nuevo frente entre el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACE). La entidad denuncia que el Gobierno municipal ha diseñado y anunciado una jornada destinada, precisamente, a dinamizar el comercio local sin contar con la asociación que representa al sector.

En un comunicado remitido a sus asociados, la junta directiva de ACE asegura que no ha participado en ningún momento en la planificación del evento, pese a que el Ayuntamiento ya ha anunciado que el próximo 31 de julio los establecimientos podrán abrir en horario especial con motivo de la programación cultural y de ocio prevista.

Según explica la asociación, el único contacto recibido por parte del Consistorio se produjo el pasado viernes, cuando un técnico municipal telefoneó para solicitar una pequeña colaboración en el concurso de microrrelatos, una iniciativa en la que ACE ya había participado en años anteriores.

Sin embargo, la entidad afirma que ninguna responsable de las delegaciones de Comercio o Fiestas ha mantenido reuniones ni ha solicitado la opinión de los comerciantes para consensuar la fecha o el desarrollo de una actividad que tiene como uno de sus principales objetivos incentivar las compras en el municipio.

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Desde ACE consideran especialmente llamativo que el Ayuntamiento haya presentado públicamente la Noche Blanca como una cita en la que el comercio abrirá con un horario extraordinario sin haber trasladado previamente esa decisión al colectivo ni haber recabado su participación. La asociación sostiene que el Gobierno local «ha dado por sentado» que los establecimientos secundarán la iniciativa, pese a que la medida no ha sido consensuada con el sector.

La junta directiva entiende que esta forma de proceder evidencia la falta de interlocución existente con el equipo de Gobierno. En su comunicado lamenta que la comunicación entre las concejalías y ACE sea «nula», una situación que, según denuncia, se viene repitiendo durante los tres últimos años.

La polémica surge apenas unos días después de que el Ayuntamiento presentara oficialmente la Noche Blanca como una apuesta para dinamizar el centro urbano mediante actividades culturales, actuaciones y una apertura comercial extraordinaria. Sin embargo, la principal organización representativa del comercio local sostiene que ha conocido los detalles prácticamente al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía y sin haber formado parte de la organización de una iniciativa dirigida, precisamente, al sector comercial.