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Puerto Real acoge la muestra primaveral ‘Recuper-Arte’ del colectivo La Máquina Creativa

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado la exposición Recuper-Arte, una propuesta del colectivo local La Máquina Creativa que se inaugura el viernes 20 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José.

La muestra podrá visitarse hasta el 6 de abril y celebra la llegada de la primavera con una mirada artística hacia la sostenibilidad y el respeto por el entorno.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, acompañó a las organizadoras, Pepa Pérez y Lola Chavera, en la presentación de una exposición que reúne 22 obras de 14 artistas diferentes. Todas parten de materiales reciclados como cartón, plástico o cristal y encuentran en la naturaleza su principal fuente de inspiración.

El recorrido expositivo combina piezas voluminosas, mobiliario recuperado, grandes fotografías intervenidas y composiciones con elementos naturales. La propuesta se completa con una ambientación decorativa que recrea vegetación a partir de materiales reutilizados, reforzando el vínculo entre arte y sostenibilidad.

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Recuper-Arte se presenta como un entramado colectivo donde cada obra encaja con las demás, formando un gran mosaico visual que invita a reflexionar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente también desde la creación artística.

La exposición podrá visitarse de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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