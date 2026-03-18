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La campaña ‘Una Pila de Razones’ llega a Puerto Real

Redacción
By Redacción
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Este martes se ha acercado a Puerto Real la campaña ‘Una pila de razones’ promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad autónoma: Ecolec, Ecopilas y ERP.

La iniciativa tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de los Residuos de Pilas y Acumuladores (RPA) y difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos en la región. Para ello, se ha instalado un punto informativo en calle De la Plaza esquina con Nueva.

Hasta allí se ha acercado el concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, quien ha destacado la importancia de esta campaña.

El reciclaje de pilas y acumuladores es clave para evitar la contaminación que provocan sus metales pesados y sustancias tóxicas. Cada pila mal desechada puede dañar el suelo, el agua y nuestra salud. Además, muchos de sus materiales pueden recuperarse y reutilizarse, reduciendo el impacto ambiental.

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Por todo ello, se recuerda a la ciudadanía la importancia de depositarlas siempre en los contenedores específicos que se pueden encontrar en comercios, centros educativos, puntos limpios, edificios municipales… Un gesto pequeño que tiene un gran impacto en la protección del planeta.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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