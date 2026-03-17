El Ayuntamiento y los detallistas visitan la primera fase de la rehabilitación del Mercado de Abastos de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real y los detallistas de la localidad visitaron ayer la primera fase de las obras de rehabilitación del Mercado de Abastos, un proyecto centrado en la recuperación patrimonial del histórico edificio proyectado por Torcuato Benjumeda en 1793.

La alcaldesa, Aurora Salvador, junto al concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, y la concejala de Comercio, Virginia Mena, guiaron la visita con la que el Consistorio da paso a la segunda fase de actuación, centrada en la adecuación del equipamiento para su puesta en funcionamiento como espacio comercial.

La intervención realizada hasta ahora ha permitido devolver al inmueble su estructura original, respetando las trazas del diseño del siglo XVIII e incorporando mejoras esenciales para un uso funcional y adaptado a las necesidades actuales. El proyecto contempla la disposición de 33 locales destinados al comercio minorista y 4 locales para restauración, además de la rehabilitación integral de las zonas comunes del edificio.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan la recuperación del patio central como plaza diáfana de usos múltiples, concebida como un espacio de relación entre comerciantes y visitantes; la habilitación de galerías técnicas para la gestión de residuos, aseos para público y personal, una cámara, almacén, oficina administrativa y un nuevo núcleo de acceso con escalera y ascensor. Todo ello con un coste total de 1.480.118,15 euros, sufragado en un 53% con fondos municipales y el resto a través de financiación europea (EDUSI).

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Con la finalización de esta primera fase, comienza ahora el proceso de adecuación interior para transformar el edificio en el Mercado Municipal de Puerto Real, considerado el más antiguo de Andalucía. Esta nueva etapa contempla la instalación de las dotaciones necesarias para el funcionamiento de los puestos, desde las acometidas eléctricas y de saneamiento que garanticen el cumplimiento normativo, hasta la delimitación de los espacios donde se desarrollará la actividad comercial.

El proyecto global cuenta con una inversión prevista de entre 1,7 y 2,1 millones de euros, pendientes de licitación. Además de la adecuación de los puestos, la nueva fase incluirá mejoras en la accesibilidad, la creación de dos galerías técnicas separadas del espacio de atención al público y un sistema de gestión de residuos que asegure la correcta separación de flujos entre personal, proveedores y usuarios.

El nuevo mercado aspira a convertirse en un espacio comercial moderno y sostenible que conserve el valor histórico del edificio. Entre las actuaciones previstas se incluye la disposición de una montera que permitirá el uso y disfrute del patio central en cualquier época del año, garantizando un entorno confortable para la convivencia, la actividad comercial y la relación entre comerciantes y ciudadanía.

Durante la visita, la alcaldesa y el equipo de Gobierno trasladaron a los detallistas la voluntad de abrir un espacio de diálogo y consulta permanente con el sector, con el propósito de conocer de primera mano sus necesidades y propuestas de cara a esta segunda fase de adecuación. El Consistorio buscará así ajustar las actuaciones a las demandas reales de los futuros usuarios, garantizando que el mercado responda plenamente a las condiciones de confort, funcionalidad y actividad que requiere el comercio de proximidad.

La reactivación del Mercado de Abastos supondrá un nuevo impulso para el casco histórico, generando dinamismo económico y fortaleciendo la vida social y turística de Puerto Real. La recuperación de este equipamiento emblemático contribuirá, además, a consolidar un centro urbano más amable, accesible y atractivo para vecinas, vecinos y visitantes.

La alcaldesa, Aurora Salvador, subrayó la importancia de mantener el contacto directo con los detallistas durante esta nueva etapa: «Vamos a abrir un espacio de diálogo constante con los profesionales que formarán parte de este mercado. Queremos escuchar sus planteamientos para que el resultado final sea un equipamiento adaptado a sus necesidades y a las expectativas de la ciudadanía».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real