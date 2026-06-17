Puerto Real celebra el Día de la Villa 2026 con un amplio programa de actividades culturales e institucionales

El próximo 18 de junio se cumplen 543 años de la fundación de Puerto Real, una efeméride que el Ayuntamiento conmemora con la celebración de una nueva edición del Día de la Villa 2026, para la que se ha preparado un completo programa de actos dirigido a la ciudadanía.

La programación dará comienzo el jueves 18 de junio con la presentación del número 8 de la revista Matagorda, dirigida por Juan José Iglesias Rodríguez, que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José. Una edición que incluye cerca de una quincena de artículos de diferentes autores y autoras y que dedica una sección especial a la Memoria Democrática.

Los actos centrales se desarrollarán el sábado 20 de junio, iniciándose a las 11:00 horas con la tradicional izada de la bandera de la Villa en la Plaza de Jesús. A continuación, a las 12:00 horas en el Teatro Principal, se celebrará el acto institucional del Día de la Villa 2026, en el que se procederá a la entrega de las distinciones honoríficas concedidas en esta edición. En concreto, se otorgará la Medalla de la Villa a la Asociación Asprodeme, el título de Hija Predilecta de Puerto Real a María Sierra Martínez y el de Hija Adoptiva a Rosa Girón Zambonino, en reconocimiento a su labor, compromiso y contribución al desarrollo y prestigio de la localidad.

PUBLICIDAD

La jornada continuará por la tarde con propuestas culturales abiertas al público. A las 20:30 horas, en la Plaza de Jesús, se inaugurará la exposición ‘The Puertorrealeñer’, impulsada por el colectivo La Máquina Creativa con la colaboración del Ayuntamiento. La muestra presenta una serie de portadas de la revista ficticia The Puertorrealeñer, inspirada en la icónica publicación neoyorquina, que ofrece una mirada artística y contemporánea sobre la identidad local. Las obras recorren momentos de la historia, personajes emblemáticos y paisajes —tanto materiales como inmateriales— de Puerto Real, acercando al público una visión diversa que abarca desde la tradición y la arquitectura hasta las vivencias populares y las luchas colectivas.

Paralelamente, durante toda la jornada del sábado, se celebrará el VIII Concurso de Pintura al Aire Libre ‘Pintor Diego González Andrade’, en el que artistas participantes plasmarán en sus obras distintos rincones del municipio. El sellado de soportes tendrá lugar entre las 8:30 y las 11:00 horas en el Centro Administrativo Municipal; la presentación de obras se realizará entre las 16:00 y las 18:00 horas, y el fallo del jurado se dará a conocer a las 19:00 horas.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Nazaret Ramírez, han invitado a toda la ciudadanía a participar activamente en los actos programados y a celebrar juntas y juntos una jornada tan significativa, destacando la importancia de reconocer y poner en valor la historia, el presente y el futuro de la Villa.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real