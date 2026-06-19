El PP de Puerto Real exige mantener la oficina de Correos del Río San Pedro

El Grupo Municipal Popular de Puerto Real ha mostrado su rechazo a la posible pérdida de la oficina de Correos del Río San Pedro, una situación que, según denuncia, supondría un nuevo golpe para los servicios públicos de la barriada y para sus vecinos.

El portavoz popular, Vicente Fernández, ha criticado duramente la gestión realizada por los responsables de la empresa pública estatal y ha reclamado que se garantice la continuidad del servicio postal en una de las zonas más pobladas del municipio.

Fernández ha recordado que Correos y Telégrafos, fundada en 1715 durante el reinado de Felipe V, continúa siendo una entidad pública dependiente de distintos organismos del Estado, entre ellos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y varios ministerios del Gobierno central.

En este sentido, el edil popular ha cuestionado la situación económica que atraviesa la compañía, asegurando que «los que se declaran defensores de los servicios públicos demuestran con su gestión cuáles son realmente sus prioridades».

PUBLICIDAD

Críticas a la gestión de Correos

Desde el PP señalan que Correos acumula importantes pérdidas económicas desde 2018 y recuerdan que la empresa ha necesitado una importante inyección de fondos públicos para garantizar su viabilidad.

«Correos acumula alrededor de 1.500 millones de euros en pérdidas desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno», ha afirmado Fernández, quien considera que el problema no puede atribuirse a oficinas de proximidad como la ubicada en el Río San Pedro.

El portavoz popular también ha criticado la estrategia de reorganización impulsada por la dirección de la compañía en los últimos años, orientada a la concentración de servicios logísticos y la reducción de costes operativos.

A su juicio, las decisiones adoptadas desde la dirección estatal están teniendo consecuencias directas sobre la calidad del servicio que reciben los ciudadanos en distintos municipios, entre ellos Puerto Real.

Defensa de los servicios de proximidad

Fernández ha insistido en que los servicios públicos deben gestionarse bajo criterios de eficiencia y utilidad social, evitando que las decisiones empresariales terminen perjudicando a los vecinos.

«Los servicios públicos no pueden gestionarse en función de amistades o intereses partidistas. Al final, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos y los trabajadores», ha señalado.

Desde el PP consideran que la posible desaparición de la oficina postal del Río San Pedro supondría una pérdida importante para numerosos residentes de la barriada, especialmente personas mayores o con dificultades de movilidad que utilizan habitualmente estas instalaciones.

Reclamación para mantener la oficina

Por todo ello, el Grupo Popular ha exigido que se mantenga la oficina de Correos del Río San Pedro y que el Gobierno central adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad de este servicio público.

«Defiendo que Correos continúe prestando servicio en el Río San Pedro. Los vecinos no pueden pagar las consecuencias de una gestión que ha llevado a la empresa a una situación económica tan delicada», ha concluido Vicente Fernández.