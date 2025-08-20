Puerto Real acoge el I Torneo de Vóley Playa organizado por la juventud local

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con los y las jóvenes participantes en los Encuentros Juveniles, pone en marcha el I Torneo de Voley Playa Puerto Real – Maratón 12 horas, una cita deportiva y lúdica que se celebrará el viernes 22 de agosto en la Playa de la Cachucha, de 9:00 a 21:00 horas.

Este evento surge de las propuestas que la juventud ha ido desarrollando en los espacios de participación juvenil, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludable y fomentar la convivencia.

Además del torneo de voley playa, la jornada contará con música ambiente creando un ambiente festivo y participativo abierto a toda la ciudadanía.

Las inscripciones deberán realizarse a través del código QR disponible en el cartel oficial del torneo, cumplimentando el formulario online.

Desde la Delegación de Juventud se anima a todas las personas interesadas a inscribirse y participar en esta primera edición, que nace con la ilusión de consolidarse en el calendario estival del municipio.

