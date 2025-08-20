Alba Pérez, clasificada para el Campeonato de Europa de Kick Boxing

Con tan solo 18 años, la deportista puertorrealeña Alba Pérez Ramírez ha logrado proclamarse campeona de España 2025 de kick boxing, un título que consolida una trayectoria brillante dentro de esta disciplina. Además, ha sido seleccionada para formar parte del equipo nacional que representará a España en el Campeonato de Europa, que se celebrará en Jesolo, Italia, del 12 al 21 de septiembre, según ha confirmado su familia en nota de prensa.

Una carrera forjada desde la infancia

Alba entrena desde los 7 años en la Escuela de Defensa Personal de Esteban Colomer, en el Río San Pedro, donde ha desarrollado su formación deportiva. En la actualidad, suma un palmarés impresionante para su edad:

2 veces campeona de España

5 veces campeona de Andalucía

2 veces subcampeona de España

Plata internacional en Benidorm

Bronce internacional en Italia (Jesolo)

Su reciente victoria la confirma como una de las grandes promesas del kick boxing español.

Camino al Europeo

El próximo reto de la joven será el Campeonato de Europa en Jesolo, donde competirá junto a la selección nacional frente a las mejores rivales del continente. “Se ha proclamado campeona de España 2025 de kick boxing y ha sido seleccionada para representar a España en el próximo Campeonato de Europa”, explican desde su entorno.

El apoyo de patrocinadores, clave para seguir avanzando

Su familia ha querido destacar la importancia del respaldo que está recibiendo: “Es muy importante dar visibilidad a los patrocinios que la están ayudando con los gastos, ya que gracias a ellos Alba puede continuar con su preparación y afrontar este nuevo reto internacional”.

La joven deportista se convierte así en un orgullo para Puerto Real y un ejemplo de constancia, esfuerzo y superación en el deporte femenino.